Rheinfelden Nicht alle Genossen vom Dinkelberg wollen die GroKo

Die Dinkelberger SPD-Ortsverein lässt das vergangene Wahljahr Revue passieren und ehrt bei der Hauptversammlung verdiente Mitglieder.

Am Ende der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Dinkelberg meldete sich Klaus Weber noch einmal zur aktuellen Bundespolitik zu Wort. „Wenn am Wochenende die Ergebnisse der Sondierungsgespräche in Berlin bekannt werden, dann sollten wir ganz schnell einen Weg finden, um darüber zu diskutieren,“ sagte er. „Wir müssen dann unsere Meinung formulieren und an den Kreisverband weitergeben.“

Gerade diese Zusammenarbeit hatte zuvor schon Margarete Hundorf als Mitglied des Kreisvorstandes erbeten. Die Basis solle sich bei großen Diskussion und Problemen unverzüglich melden, damit der Kreisverband Position beziehen kann und auch weiß, wie die Meinung an der Basis ist. „Die Vernetzung zwischen den Ortsvereinen und dem Kreisverband sollte besser werden“, forderte sie. Schließlich stehe gerade in den kommenden Wochen eine klare Haltung für oder gegen eine große Koalition an – einige Dinkelberg-Genossen plädierten für eine Minderheitsregierung.

In ihrem Jahresbericht hatte Vorsitzende Eveline Klein Bilanz über ein Jahr mit doch recht vielfältigen Veranstaltungen gezogen. Als besonders politisch geprägt ragten die Teilnahme an der Kundgebung zum 1. Mai und der Wahlkampf für die Bundestagswahl heraus. Trotz aller Bemühungen blieb auch auf dem Dinkelberg die SPD hinter den Erwartungen, doch Jonas Hoffmann habe eine sehr gute Figur gemacht und sei von etlichen Einwohnern seitdem nicht vergessen worden. Ihn sollte man weiter aufbauen für die nächste Bundestagswahl. Er habe bei den Erststimmen im Wahlkreis immerhin deutlich besser abgeschnitten als die SPD bei den Zweitstimmen.

Erfolgreich war der Widerstand gegen den beabsichtigten Zusammenschluss der Schulen auf dem Dinkelberg und in Karsau. Die Begründung, dass dann Kinder aus Minseln, Eichsel und Adelhausen die Ganztagsbetreuung in Karsau mit nutzen können, sei einfach unlogisch, das würde so ganz bestimmt nicht angenommen. Inzwischen aber ist dieses Thema vom Tisch, denn für die Karsauer Schule ist wieder ein Rektor gefunden.

Autobahn ist Dauerthema

Fast das ganze Jahr lang war der Autobahnbau auch bei der SPD auf dem Dinkelberg Gesprächsthema. Klaus Weber war sehr erfreut, dass so viele Bürger am vergangenen Sonntag zur Baustellenbesichtigung kamen. Nun gelte es, bei der gemeinsamen Sitzung der Ortschaftsräte Minseln und Karsau klare Positionen für eine maximale Untertunnelung zu formulieren. „Ich sehe mit Freude, dass das ökologische Verständnis wächst“, meinte Weber. „Da wird das neue Denken in der Bevölkerung sichtbar. Nach meinem Verständnis darf für den jetzt vorliegenden Entwurf keine Planfeststellung erfolgen.“

Noch kurz kam das Thema Wohnungsbau auf. Dazu informierte Alfred Winkler aus dem Gemeinderat, dass für dieses Jahr wieder sozialer Wohnungsbau vorgesehen sei. Er und etliche andere Gemeinderäte hätten aber kein Verständnis dafür, dass die Stadt Grundstücke in guten Lagen an Privatinvestoren verkauft habe, ohne dort auf Sozialwohnungsbau zu bestehen. Mit der Zusicherung, die Nachrichten aus Berlin aufmerksam zu verfolgen, gingen die Genossen auseinander.