Rheinfelden New Yorkerin bringt fremde Menschen in Rheinfelden dazu, miteinander zu knuddeln

New Yorkerin bringt fremde Menschen in Rheinfelden dazu, miteinander zu knuddeln

Die New Yorkerin Maria Burns mit Wurzeln in Degerfelden hat eine sogenannte "Hug-Zone" vor dem Rathaus eingerichtet. Wie die Rheinfelder Passanten darauf reagierten, lesen Sie hier.

Ein Überraschungsgast aus den USA, ein gelungenes Experiment und über 70 begeisterte Teilnehmer: Mit dieser erfreulichen Bilanz starteten die 3000 Schritte am Sonntag in das neue Jahr. Das Motto lautetet „Glück und Berührung“ und davon gab es reichlich.

Denn Organisatorin Gabriele Birlin-Pflüger war mit ihrer 34-jährigen Nichte Maria Burns, Enkelin des Degerfelder Dorfchronisten Julius Birlin, gekommen. Sie lebt und arbeitet als Filmemacherin in New York. Dort hat sie 2009 mit der Installation einer „Hug-Zone“ (Hug bedeutet übersetzt Umarmung) auf dem Union Square nicht nur für Aufsehen gesorgt, sondern auch für jede Menge herzlicher Umarmungen. Und das alles auf einer Hauptachse von New York, wo sich Ströme von unterschiedlichen Menschen begegnen. „Da passte meine Hug-Zone sehr gut hinein“, meinte die sympathische Künstlerin aus den USA.

Ziel des Projekts war, dass sich in der abgesteckten Zone nicht nur fremde Leute umarmen, sondern auch zu sehen, wie eine einfache „Installation“ eine Eigendynamik entwickeln kann und damit das Verhalten von Menschen eventuell beeinflusst. Sie habe ein Feld abgesteckt, Hug-Zone hineingeschrieben, sich in die Mitte gestellt. Die erste halbe Stunde habe sie die Menschen umarmt. Danach sei sie jedoch im Hintergrund geblieben, um unbemerkt das Geschehen zu beobachten. Ein endloser Strom von Passanten umarmte sich in der Zone aus eigenem Antrieb.

Konzept aus New York geht auch in Rheinfelden auf

Als Birlin-Pflüger davon erfuhr, reifte ihr Wunsch, das mal in Rheinfelden zu probieren. Auch Maria Burns fand die Idee auf Anhieb super. „Ich wünschte mir, dass die 3000-Schritte-Teilnehmer Gabis Botschaft vom Wort in die Tat umsetzen und eventuell über ihren eigenen Schatten springen und mit einem warmen Lächeln nach Hause gehen.“ Hier wurde das Ganze allerdings umbenannt in eine „Knuddel-Zone“.

Und siehe da: Was in der Millionen-Metropole New York funktionierte, klappte auch auf dem Rheinfelder Kirchplatz. Trotz zunächst fragenden Gesichtern, ließ sich kaum jemand zweimal bitten entweder Maria oder andere Mitmenschen fröhlich lachend zu umarmen. „Das ist eine tolle Idee“, sagte Ingrid von Schmieden, „weil es die Hemmschwelle abbaut und man sich etwas traut, was man sonst nicht machen darf“ und Roland Kummerer aus Kaiseraugst meinte, dass man keine Berührungsängste haben dürfte. Davon war nichts zu spüren und nach kurzem Zögern wagte sich auch der erste Mann in die Knuddel-Zone.

Von der Psychologie zur Fotografie

Hinter der in Freiburg/Schweiz geborenen Maria Burns liegt bereits ein spannendes Leben. Nach der Schule erfüllte sie sich an der Universität Bern zunächst den Kindheitswunsch, Psychologin zu werden. Danach habe sie sich aber anders entschieden und zog nach New York, um dort ihrer Leidenschaft fürs Fotografieren nachzugehen.

Als erstes studierte sie am International Center of Photography (ICP) in Manhattan. Die Hug-Zone sei eine Semesterarbeit fürs ICP gewesen mit der Vorgabe, dass die Schüler von ihrem traditionellen Ausdrucksmittel abweichen sollten und mit einem anderen Medium ein Gefühl zum Ausdruck bringen, das sie als Person definiert. Damals habe sie sich in einem Abnabelungsprozess befunden und sich für ein Leben weit weg von ihrer Familie entschieden. Das sei nicht einfach gewesen, denn sie habe eine enge Beziehung zu den Eltern gehabt. „Unsere Familienkultur war sehr offen, liebevoll und auch taktil.“ Dieses Gefühl habe sie als Mensch geformt und sei letzten Endes zum Kern der Idee für ihr Projekt „Hug-Zone“ geworden.

Kurz danach habe sie für ein paar Jahre in der Fotoabteilung für verschiedene Publikationen arbeiten dürfen, unter anderem für das New York Times Style Magazin. Fünf Jahre später wechselte sie zum Film und habe dort sogar Opa Julius‘ Super 8 Kamera gebraucht. Aktuell konzentriert sich die junge Filmemacherin auf das relativ neue Medium „Fashion Film“. Dazu gehören Mode, Tanz, Musik und Psychologie. „Die verbinde ich in relativ abstrakter, manchmal auch provokativer und mitunter nicht für alle gleich gut verständliche Weise.“