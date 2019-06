Der Planungswettbewerb für den Bau des zentralen Feuerwehrgerätehauses nördlich der Römerstraße ist zu Ende. Die Ergebnisse präsentieren Feuerwehr und Stadt in einer Ausstellung in der Rathausgalerie, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zwölf Planungsbüros aus ganz Deutschland

Die Verwaltung hatte den Planungswettbewerb Ende des vergangenen Jahres ausgeschrieben. Grundlage war eine Feuerwehrkonzeption, die in einem mehrstufigen Prozess erarbeitetet worden war. Zwölf Planungsbüros aus ganz Deutschland haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Anlässlich der Ausstellungseröffnung 1. Juli wird Professor Werner Bäuerle, ein Mitglied des Preisgerichts, den Gewinner des Wettbewerbs bekannt geben.

Der OB ist gespannt auf die Entwürfe

Wie in den Wettbewerbsunterlagen formuliert, sind unter anderem die Funktionalität des Gebäudes für die Arbeitsabläufe der Feuerwehr, ein schlüssiges Erschließungskonzept sowie die architektonische Qualität von entscheidender Bedeutung. „Ich freue mich sehr, dass so viele Büros sich an dem Verfahren beteiligt haben und bin sehr auf die Entwürfe gespannt“, wird Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der Mitteilung zitiert.

Ein Quantensprung für die Arbeit der Wehr

In der Ausstellung in der Rathausgalerie sind die verschiedenen Pläne und Modelle zu sehen. Neben der ausführlichen Einführung am Eröffnungsabend, bietet die Stadt am Montag, 8. Juli, eine öffentliche Führung an. Laut Feuerwehrkommandant Dietmar Müller werden auch die Abteilungen der Feuerwehr zu Führungen eingeladen. Er sehe für die vier Abteilungen, die heute schon zwei Drittel der Feuerwehreinsätze auf der Gemarkung leisten, im neuen „Dienstleistungszentrum“ einen Quantensprung für die Arbeit. „Neben den verbesserten Arbeitsbedingungen, können wir durch die Zentralisierung langfristig auch leichter die Tagesbereitschaft sichern“, sagt Müller.

Termin: Die Ausstellung in der Rathausgalerie „Zentrales Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden und Abteilung Stadt“ ist von Dienstag, 2. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, zu sehen. Die Vernissage findet am Montag, 1. Juli, 18 Uhr, statt. Eine öffentliche Führung gibt es am Montag, 8. Juli, 18 Uhr.