Das Regierungspräsidium hat den Zeitplan geändert. Weil noch aufwändige Tunnelbetriebs- und Arbeiten an der Fernmeldetechnik bevorstehen, wird sich die Fertigstellung des 2,8 Kilometer Neubauabschnitts mit dem Herrschaftsbucktunnel verzögern. Es wird auf einen neuen Termin Mitte 2021 hingearbeitet, heißt es auf Anfrage aus Freiburg.

Fertigstellung des veriten Abschnitts erst 2021

Das RP teilt dazu im weiteren mit, dass die Arbeiten am rund 480 Meter langen Herrschaftsbucktunnel, der Kernstück des vierten Abschnitts der Hochrheinautobahn ist, in vollem Gang sind. Der Tunnelrohbau soll im Februar fertiggestellt sein. Es habe sich aber im Zuge der Detailplanung für die technische Ausstattung des Tunnels gezeigt, „dass mit der Gesamtfertigstellung des vierten Abschnitts der A 98 erst 2021 gerechnet werden kann“, teilt das RP mit. Dafür wird die Planung der Tunnelbetriebseinrichtung und ihre Verknüpfung mit der Fernmeldetechnik der angrenzenden Strecke angeführt.

Arbeiten aufwendiger als gedacht

Diese Arbeiten stellen sich deutlich aufwendiger als ursprünglich angenommen dar. Die Planung des Tunnelbetriebs betreibt die für ganz Baden-Württemberg zuständige Landesstelle für Straßentechnik. Der für Februar geplante Einbau der Betriebstechnik erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte. Das RP erklärt dazu, dass die Bauarbeiten zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle weiter vorangetrieben werden. Die Projektplanung des RP sehe vor, neben dem Tunnelrohbau, auch Erd-, Werkleitungs- und Straßenunterbau im Februar abzuschließen. Das Tunnelbetriebsgebäude wird voraussichtlich im April, das Regenklär-, und Rückhaltebecken an der Anschlussstelle Minseln bis Etwa August fertiggestellt sein. Im Sommer sollen die Straßenbauarbeiten fortgeführt werden.

Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen

Nachdem mittlerweile ein großes Interesse der Bevölkerung an der neuen A 98 mit Baustellenbesichtigung an Wochenenden zu erleben ist, wird das RP die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort erhöhen. Im Gemeinderat hat unlängst Rainer Vierbaum angeregt, dass die Stadt sich um eine offizielle Besichtigung mit den Bürgern bemühen soll. Dies hat OB Klaus Eberhard zugesagt, weil es eine gute Idee sei. Ganz so schnell wird Minseln nun aber nicht mit einer neuen Lage konfrontiert. Die Verkehrssicherheit bleibt für Ortsvorsteherin Eveline Klein aber das Thema, denn es handele sich nicht nur um eine Ortsdurchfahrt: „Da wohnen auch Leute“ und für die gilt es Lösungen zu finden. Vor diesem Hintergrund wartet sie auch auf das beantragte Parkraumkonzept für Minseln im März.