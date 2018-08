von Ralf H. Dorweiler

Rheinfelden – Oberbürgermeister Klaus Eberhardt stellte bei einer Pressekonferenz am Dienstag zur Wohnentwicklung in Rheinfelden eine Zahl in den Mittelpunkt: 150. So viele neue Wohnungen brauche eine Stadt in der Größe Rheinfeldens jedes Jahr zusätzlich, um den eigenen Bedarf für Wohnraum zu stillen. Wie er mit Unterstützung von Wohnbaugeschäftsführer Markus Schwamm, Stadtbauleiter Wolfgang Lauer und Stadtplanerin Christiane Ripka darlegte, tut die Stadt einiges, um der Wohnraumknappheit aktiv zu begegnen. Dabei wurde auch Kritik an der Art der Güterstraßenbebauung laut.

Rheinfelden als Zuzugsregion

Dass Rheinfelden als Industriestadt und wegen seiner direkten Grenzlage zur Schweiz eine Zuzugsregion ist, ist weithin bekannt. Doch nicht nur aus dem Markt stammt der Druck, sondern auch aus dem Eigenbedarf. Eben 150 Wohnungen würden zusätzlich benötigt, weil die Gesellschaft sich ändere, mehr Leute allein leben und die Menschen generell älter werden.

„Nicht nur die Quantität der Wohnungen spielt eine Rolle“, so Eberhardt, „sondern auch die unterschiedlichen Qualitäten.“ Als Stadtverwaltung müsse man das Ziel vor Augen haben, in der Stadtplanung sehr unterschiedliche Wohnungen und Wohnquartiere anzubieten, was er gleichzeitig als enorme Anforderung an die Stadtplanung bezeichnete.

Bemühungen der Stadtplaner

Wolfgang Lauer und Christiane Ripka stellten die Bemühungen der Stadtplaner vor und zeigten die Möglichkeiten neuer Baugebiete am übergeordneten Flächennutzungsplan. Sechs Baugebiete wurden als „Aktuelle Gebietsentwicklungen“ festgestellt. Dazu gehören die Baugebiete „Bauert“ in Adelhausen (1,3 Hektar Bruttofläche), „Auf der Schanz II“ in Karsau (drei Hektar), „Kürzeweg“ in Herten (ein Hektar Neubau), „Weihermatten“ in Minseln (drei Hektar). Bereits in der vergangenen Woche war bei der bei der Vorstellung der Bilanz der Städtischen Wohnbaugesellschaft die „Nachverdichtung Römerstraße“ vorgestellt worden mit 4,4 Hektar Bruttofläche. Dort sollen zwei achtgeschossige Wohngebäude mit günstigen Mieten und Sozialwohnungen entstehen. Dazu sind ein Wohnturm mit Mikroappartements und ein Kindergarten geplant (wir berichteten). Eine weitere aktuelle Gebietsentwicklung ist „Grendelmatt III“ in Oberrehinfelden (4,5 Hektar), wo nach Einschätzung Eberhardts in den Jahren 2022 bis 2024 die ersten Menschen einziehen werden.

Diese Entwicklungen bieten Raum für etwa 600 bis 650 Wohnungen und rund 1400 Personen. Bei den Baugebieten in den Ortsteilen wird damit gerechnet, dass Anfang 2020 erste Bewohner einziehen können, das rund 50 Millionen Euro schwere Nachverdichtungspaket in der Römerstraße soll laut Schwamm abschnittsweise errichtet werden und wohl auch ab 2020 erste Bewohner finden.

Großes Potenzial in Nollingen

600 neue Wohnungen, so Eberhardt, entspräche dem Bedarf von vier Jahren, wenn man sich an der Zahl „150“ orientiere. Darum müsse man auch weitere Reserven andenken, die der Flächennutzungsplan bietet. Die meisten davon sind mit 0,2 bis zwei Hektar eher klein. Ein absoluter Ausreißer ist aber „Östlich Cranachstraße“ in Nollingen mit 14 Hektar Bruttofläche. Ein Gebiet, das den Kern Nollingens mit einem Schlag verdoppeln könnte. OB Eberhard bezeichnete dieses Baugebiet aber eher als eine langfristige Planung. Denn es würde die Kapazitäten des Kanalnetzes überstrapazieren, so dass für eine Anpassung zunächst größere Investitionen anfallen würden. Als „kurzfristig“ nutzbare Reserveflächen im Flächennutzungsplan wurden der „Kaibacker“ in Degerfelden (drei Hektar) und „Leberholz II“ in Nordschwaben (0,5 Hektar) genannt.

Paragraph 34 wirft immer wieder Fragen auf

„Die meist diskutierten Bauprojekte in der Stadt sind die, die außerhalb eines gültigen Bebauungsplans nach Paragraph 34 des Baugesetzbuchs errichtet werden sollen“, sagte Wolfgang Lauer. Diese müssen sich in die Umgebungsbebauung einfügen, was bei Nachbarn und auch Stadträten immer wieder zu Verwirrungen führe. Das Bauamt prüfe nach genauen Vorgaben, was „Einfügen“ im jeweiligen Fall bedeute. Da die rechtlichen Vorgaben nicht immer allen klar seien, plane er in einer der nächsten Bauausschusssitzungen einen Vortrag.

Einen generellen Ausblick die Stadtentwicklung gab OB Eberhardt. Eine Verwaltung müsse frühzeitig die Weichen für die Entwicklung einer Stadt stellen. Man sehe das am Bahnhof und den „Schuhkistengeschäften“ in der Güterstraße. Eberhardt bezeichnete die Güterstraße als „vergebene Chance für den Städtebau“ und „nicht adäquat an dieser zentralen Stelle.“ Die Verwaltung arbeite an Konzepten, um die Güterstraße innovativer zu gestalten.

