von Ralf H. Dorweiler

Die Gemeindeversammlung von Schweizer Rheinfelden stimmte am Mittwochabend mehrheitlich für einen Zusatzkredit in Höhe von 3,2 Millionen Schweizer Franken für den Bau des neuen Rheinstegs zwischen beiden Rheinfelden. Gegner können nun ein Referendum anstrengen: Sollten zehn Prozent der Bürger dafür unterschreiben, werden alle Stimmberechtigten zu einem Urnengang gerufen. Das wäre aber erst im Oktober dieses Jahres möglich.

405 Stimmberechtigte heben ihre Hand

Nicht nur wegen der Temperaturen ging es heiß zu im Bahnhofssaal von Schweizer Rheinfelden. Nach kontroversen Wortmeldungen rief Stadtammann Franco Mazzi die anwesenden 405 stimmberechtigten Einwohner seiner Stadt gegen 21.20 Uhr zur Abstimmung. Die Entscheidung fiel mit 222 zu 181 Stimmen für den Zusatzkredit recht knapp aus. Das Ergebnis gilt aber mit einfacher Mehrheit. „Der Antrag ist angenommen“, sagte Mazzi unter dem Applaus der Befürworter des Stegs.

Zähringerstadt trägt jetzt 4,6 Millionen Franken

Vorausgegangen war eine Darstellung der Projekthistorie und Begründung der Kostensteigerung. Eigentlich sollte das Projekt Schweizer Rheinfelden nach Abzug der Fördermittel 1,49 Millionen Franken kosten, nach aktuellen Zahlen wird die Zähringerstadt 4,62 Millionen tragen müssen.

Die Befürworter betonen die Vorteile

Hans Gloor vom Gemeinderat (parteilos) stellte das Projekt vor. Es sei architektonisch wunderschön und habe viele Vorteile. Die größte Sorge in Schweizer Rheinfelden sei laut einer Umfrage das Aussterben der Altstadt. Der Steg könne dies verhindern, da er sowohl die Nachbarn schneller in die Schweiz bringe, als auch zusätzliche Touristen generiere. In Zeiten des Klimawandels werde der Steg Tagestouristen aus nah und fern anziehen. „Man kommt schneller nach Rheinfelden und hat damit länger Zeit, in der Altstadt zu bleiben“, prognostizierte er.

Viele ergreifen Partei für den neuen Übergang

Auch Carlo Habich von der GPFK (Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission) empfahl, sich großzügig zu zeigen und mit Ja zu stimmen. „Wenn wir Nein sagen, würden wir die von badisch Rheinfelden dargebotene Hand ausschlagen“, sagte er und verwies damit auf die Entscheidung des deutschen Gemeinderats für den Steg. Ansonsten ergriffen in der folgenden Aussprache viele Bürger und Vertreter von Organisationen Partei für den neuen Übergang.

Es melden sich auch zahlreiche Gegner

Allerdings meldeten sich auch zahlreiche Gegner, die vor weiteren Kostensteigerungen während der Bauphase warnten. Andere betonten, dass es bereits drei Übergänge gibt, die beide Städte verbinden. Ein Bürger sah den Standort als ungünstig: „Der Steg verbindet ein ruhiges Wohngebiet auf Schweizer Seite mit einem unwirtlichen Industriegebiet auf deutscher Seite.“ Bea Bieber, frühere Stadträtin und Parteipräsidentin der örtlichen GLP (Grünliberale Partei) hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sich für eine Volksabstimmung an der Urne mittels eines Referendums einzusetzen.

Für jedes Argument und Gegenargument

„Für jedes Argument, das für den Steg spricht, haben wir ein Gegenargument gefunden“, sagte sie. Die gute Zusammenarbeit beider Rheinfelden hänge von den Menschen ab, nicht von einem weiteren Übergang. Es sollten mehr Leute über das Thema abstimmen als die anwesenden 405.

Für ein Referendum müssen sich nach Publikation des Ergebnisses mindestens zehn Prozent der Stimmberechtigten per Unterschrift dafür erklären. In dem Fall käme es zu einem Urnengang im Oktober, bei dem alle 7675 stimmberechtigten Bürger ein endgültiges Votum abgeben.

Stadtammann Franco Mazzi warnt

Stadtammann Franco Mazzi warnte vor einem Referendum, indem er aus dem Vertragswerk mit der Firma Strabag vorlas, das den Steg bauen soll. Das Angebot in Höhe von 12,6 Millionen Euro habe danach eine Gültigkeit bis zum 31. Juli dieses Jahres. „Wenn wir bis spätestens dahin den Auftrag geben können, bleibt der Preis gegeben“, sagte Mazzi. Wenn es aber zu Verzögerungen komme, würden Kostensteigerungen möglich.

Denn man könne aus meteorologischen und ökologischen Gründen nur von Oktober bis Dezember bauen. Der Baustart würde sich durch ein Referendum, das erst im Oktober stattfinden könnte, also um ein ganzes Jahr verzögern. Das Land Baden-Württemberg würde mit einer jährlichen Baukostensteigerung in Höhe von 4,5 Prozent rechnen, ergänzte Mazzi.

Abstimmung und erste Reaktionen

Die als Gäste auf der Empore anwesenden Vertreter von badisch Rheinfelden, unter anderem Bürgermeisterin Diana Stöcker und fast alle von dem Projekt tangierten Amtsleiter, beobachteten gebannt die Abstimmung. Als das Ergebnis für den Steg feststand, zeigten sie sich mit dem Ergebnis des Abends zufrieden.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt gab bereits kurz nach der Abstimmung ein Statement ab: „Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Schweizer Schwesterstadt nach einer intensiven und kontroversen Diskussion schlussendlich auch zu den neuen Bedingungen für den Bau des Rheinstegs gestimmt haben. Dies ist für mich eine Bestätigung für unsere grenzüberschreitende Zusammenarbeit.“ Eberhardt schrieb weiter, er sei überzeugt, dass der Rheinsteg auf lange Sicht – ähnlich wie die Dreiländerbrücke in Weil am Rhein – zu einem Symbol des Zusammenlebens über Grenzen hinweg und zu einem Symbol für unsere beiden Städte werde.

Im Hinblick auf ein mögliches Schweizer Referendum und zeitliche Verzögerungen, teilte er mit, dass das Regierungspräsidium Tübingen, das für die Vergabe der Interreg-Gelder zuständig ist, zugesichert habe, eine notwendige Verlängerung des Projektes positiv zu begleiten. „Diese Nachricht freut mich sehr und ist ein Zeichen dafür, welchen Stellenwert das Projekt bei den übergeordneten Institutionen hat“, so Eberhardt.