von Roswitha Frey

Der aus der Ukraine stammende versierte Dirigent, Musiker und Musiklehrer, der in Basel lebt, hat das Programm unter dem Motto „Traditionelles und Modernes“ geschickt ausgewählt.

„Herzlich willkommen, Sergei!“, begrüßte Vorsitzender Michael Schumacher den neuen Orchesterchef mit herzlichen Worten und verabschiedete mit ebenso viel Dank und herzlicher Umarmung dessen Vorgänger David Weber, der die Stadtmusik in den fünf Jahren seines Wirkens „enorm vorangebracht hat“ und durch seine „unkomplizierte offene Art“ die Sympathien gewonnen hat.

Schon im Auftaktstück, dem „Military March“ von Tschaikowsky, zeigte sich, wie schneidig und blitzsauber die Stadtmusik spielt. Zu Höchstleistungen animierte Yemelyanenkov seine Musiker im Stück „Double Dutch“ von Dizzie Stratford, das der Jazzikone Miles Davis gewidmet ist.

Zu Höchstleistungen animierte Yemelyanenkov nicht nur die Bläser der Stadtmusik. | Bild: Roswitha Frey

Dynamisch differenziert gestaltete das Orchester die lyrische Einleitung und die Variationen des Anfangsthemas. Eine breite Ausdrucksskala entfaltete das Blasorchester in dem spieltechnisch herausfordernden Titel „Signature“ von Jan von der Roost. Nach kräftig und markant gemeisterten Eröffnungsfanfaren der Blechbläser ging es zu weichen Klängen im Holzregister über. Im wirbelnden Schlussteil mit Maestoso-Charakter trumpfte die Stadtmusik packend auf.

In ein mysteriöses Schloss im fernen Transsylvanien führte der „Tanz der Vampire“ aus dem Musical nach dem Kultfilm von Roman Polanski. Effektvoll beschwor die Stadtmusik das Geschehen um die Vampirforscher, den Grafen Krolock, der sich in die schöne Wirtstochter verliebt, und die Paare, die beim Ball im Schloss tanzen. In den kräftigen Rhythmen, den gespenstischen Klängen, der düsteren Ballade „Totale Finsternis“ und dem rockigen Vampirtanz entstanden beim Zuhörer filmreife Szenen im Kopfkino.

Mit Klanggespür widmete sich die Stadtmusik auch dem „Violetta Tango“ des italienischen Opernkomponisten Verdi, der in „La Traviata“ die tragische Liebesgeschichte um die Pariser Kurtisane Violetta schildert. Leidenschaftlich setzt das Tangothema ein, erst in den Saxophonen, dann in den anderen Registern, geschmeidig und schwelgerisch gespielt im verführerischen Rhythmus.

Die tiefen Instrumente und das Schlagwerk kamen besonders heraus in dem rockigen Gospel „Wade In The Water“ in einem packenden Arrangement des Schopfheimer Komponisten Markus Götz, gespielt mit sattem Blech und prägnantem Holzbläsereinsatz. Einen großen Auftritt hatten die Bläser und Perkussionisten in der Filmmusik zu „Der dritte Mann“.

Märchenzauber verbreitete die Stadtmusik in dem Walzer aus der Ballettmusik „Dornröschen“ von Tschaikowsky. Mit Schwung und romantischem Klang spielte das Blasorchester diesen zauberhaften Tanz für die Prinzessin Aurora. Als modernes Märchen kam das Titelthema aus dem Science-Fiction-Film „Avatar“ daher, als Ausflug in eine schillernde utopische Klangwelt.

Wie gut Tradition und Moderne zusammengehen, bewies das Blasorchester zum Schluss in der Polka „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagl, die nach einer Einleitung mit weichen Hörnerklängen und lyrischen Teilen in rhythmisch muntere Passagen gipfelt, die jeden Blasorchesterfan mitreißen. Natürlich hatte Dirigent Yemelyanenko bei dieser viel beklatschten Premiere nach Maß auch Zugaben mit seinem Orchester parat, wie den Evergreen „Mein kleiner Grüner Kaktus“ der Comedian Harmonists.