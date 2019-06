von Ingrid Böhm-Jacob

Einzelne Verkehrsteilnehmer machen auf der Nollinger Straße auch noch am Dienstag die Probe aufs Exempel. Sie reihen sich in die Linksabbiegespur Richtung Friedrichplatz an der Kreuzung zum Abbiegen ein, obwohl die Spur mit rot-weißen Hütchen über die ganze Strecke deutlich als gesperrt markiert ist. Zum Schluss bleibt den Ungläubigen aber doch nichts anderes übrig, als nach rechts in die Geradeausspur einzufädeln, denn ein Sperrgitter in die Basler Straße lässt eine Durchfahrt nicht zu.

Stadtverwaltung hat alles gründlich vorbereitet

Die halbseitige Sperrung der Basler-/Friedrichstraße seit Montag hat die Stadtverwaltung mit allen Beteiligten gründlich vorbereitet. Das sind im Stadtzentrum ganz besonders auch alle Gewerbetreibenden und Gastronomen, deren wirtschaftliche Interessen bei der Sperrung eine Rolle spielen. Dass die Basler Straße bis zum 14. Juli dem Verkehr nur eingeschränkt zur Verfügung steht, hat mit dem Bau der neuen Zufahrt zur künftigen Tiefgarage des Hochrheincenters II zu tun. Damit in Höhe der Häuser Nummer zwei bis acht auf der Basler Straße die Linksabbiegespur für den Verkehr entstehen kann, lassen sich Sperrungen nicht vermeiden.

Anlieger haben eine schriftliche Baustelleninfo

Die Stadtverwaltung hat über die Notwendigkeit und den Ablauf der Maßnahme die Anlieger auch mit einer schriftlichen Baustelleninfo ausführlich ins Bild gesetzt. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wirbt in dem Schreiben für Verständnis, dass es zu Störungen kommt. Er verweist auf die große Bedeutung des Neubauprojekts für die, wie er sagt, „Weiterentwicklung der Innenstadt“.

Umleitungen ins Stadtzentrum sind ausgeschildert

Die aktuelle Einbahnstraßenregelung lässt den Verkehr aus Fahrtrichtung Friedrichstraße über die Ampelkreuzung Nollinger Straße/Rudolf-Vogel-Anlage zu, in Gegenrichtung sind die Umleitungen ins Stadtzentrum ausgeschildert, ergänzt um einzelne Hinweise zu Geschäften. Dazu gehört auch der Hieber-Markt.

Bisher keine Reklamationen beim Ordnungsamt

Bei Ordnungsamtsleiter Dominic Rago sind bisher keine Reklamationen zu den getroffenen Regelungen eingegangen, was ihm, wie er auf Anfrage sagt, beweise dass im Vorfeld viel Arbeit geleistet worden sei. Wie die Sperrung am günstigsten verläuft, wurde mit den Mitgliedern des Gewerbevereins und Geschäftsleuten „ausgiebig besprochen“. Wirtschaftsförderer Elmar Wendland habe laut Rago außerdem alle Betriebe, die von der Maßnahme betroffen sind, besucht und persönlich informiert. Damit so wenig wie möglich Reibungsverluste auftreten, sind auch regelmäßig Mitarbeiter des Ordnungsamts vor Ort.

Arbeiten bleiben vermutlich im Zeitrahmen

Die Einbahnstraßenregelung in der Fahrtrichtung aus der Stadt sei bewusst getroffen worden, erklärt Rago. So könne der öffentliche Nahverkehr Richtung Bahnhof ungehindert seinen Kurs halten. Auch einen zeitlichen Puffer habe man für die Sperrung eingebaut. Rago zeigt sich angesichts der Wetterlage guter Dinge, dass die Arbeiten im Zeitrahmen erfolgen werden. Vom 15. Juli an wird dennoch eine Woche die Basler Straße wegen der Bauarbeiten gesperrt. Dann entfallen auch die Bushaltestellen Friedrichstraße und Post. Es erfolgt dann eine großräumige Umfahrung.