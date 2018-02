Rheinfelden Narrennest Herten sprüht beim Brauchtumsabend vor witzigen Einfällen

Brauchtumsabend in der Scheffelhalle Herten begeistert Publikum mit lustigen Sketchen und hervorragenden Choreografien.

Das Narrennest Herten versteht es, ein breites Publikum mit einem kurzweiligen Brauchtumsabend auf der Bühne bestens zu unterhalten. Auf gut Alemannisch wurde nach dem Motto agiert: „Zit vergoht, nur Gschichte bliibe, des isch warum mirs s’Läbe liebe“. Aber auch alle Nichtalemannen kamen bei dieser Show auf ihre Kosten.

„Narri-narrei….am Grabbestei“ , dieser närrische Schlachtruf bestimmte am Freitag auch den Brauchtumsabend des Narrennests in der voll besetzten Scheffelhalle, wo sich neben dem Narrenvolk auch OB Klaus Eberhardt mit Ehefrau, der stellvertretende Hertener Ortsvorsteher Matthias Reiske, Degerfelderns Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser sowie die Rheinfelder Zunftleitung fröhlich mischte. Sie alle erlebten eine Bühnenshow, die immer wieder von Zugaberufen begleitet wurde und die mit Tänzen, zu Herz gehenden Sketchen und einer Choreografie bezauberte, die nur so vor witzigen Einfällen sprühte.

Dafür verantwortlich waren vor allem die Hertener Cliquen, die getreu dem Motto des Abends furiose Bilder auf die Narrenbühne zauberten und die Lachmuskeln der Gäste strapazierten. Mit zu den vielen Höhepunkten des zählten die Auftritte des Hertener Narrensamens, das Buurestückle mit den Grundmättler-Buure Tom Kaltenbach und Fabian Klinzing sowie „die zwei Putzwiiber“ mit Nadine Weber-Merkt und Marina Wenk, die vieles, auch Pikantes von ihren Ehemännern zu erzählen wussten. Daneben begeisterten die „drei Damen auf einem Kreuzfahrtschiff“ und die Fasnächtler auf Wanderschaft, gemimt von den Hertener Hexen und den Grundmättler-Buure.

Hervorragend eingeübte Tänze, so auch mit den Dilldappen und Hexen, der Kindertanz der Schlümpfe und das Kinderstückli „Flug ab Airport Herten mit dem Alemannen-Jet“ gehörten darüber hinaus zu den Höhepunkten in diesem Fasnachtsprogramm.

Abschied mit Wehmut

Mit Wehmut und Wehklagen wurde am Ende des närrischen Erlebnisses Narrenvogt Arnulf Burger in den fasnächtlichen Ruhestand verabschiedet. Das Hertener Fasnachtsurgestein hatte bereits bei der vorangegangenen Hauptversammlung verkündet, nach 40 Jahren Engagement für fasnächtliches Brauchtum nicht mehr für das Amt des Narrenvogtes zu kandidieren. Ihm zu Ehren wurde eigens ein Lied von der langjährigen Weggefährtin Sabine Weibel komponiert, das dem sichtlich gerührten Narrenvogt aus allen Kehlen entgegenschallte.

Über die Ehrungen beim Brauchtumsabend berichten wir in der kommenden Ausgabe.