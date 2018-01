Rheinfelden Narren vom Dinkelberg geben sich vor dem Buureobend geheimnisvoll

Die Akteure des Buureobends in Minseln wollen das Programm für den 3. Februar noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder lustig.

Sehr gut aufgestellt, mit einem vorwiegend jungen und bewährtem Team, fiebern die Meisler Fasnächtler dem Buureobend in der Alban-Spitz-Halle entgegen. Termin ist Samstag, 3. Februar, 20 Uhr.

Über das Programm wird im Vorfeld sehr wenig verraten. „S'wird lustig mit viel Abwechslung und es kommen Überraschungsgäste“, ist von Eddy Baumgartner, dem Chef der Mohre, zu hören. Ein Mitglied der Schlössli-Hexen schwärmt von einem „pfiffigen Programmpunkt“. Rund 40 Akteure werden auf der Buureobend-Bühne agieren. „Das Programm steht, die Texte sind geschrieben, noch wird geprobt“, sagt Edmund Maier von den Froschen. Die Spielszenen haben alle vier Minselner Fasnachtscliquen, die Buure, Mohre, Frosche und Schlössli-Hexen sowie der örtliche Gesangverein erarbeitet.

Als Einzelakteurin ist Silvia Führes in der Bütt und selbstverständlich erwartet man den Besuch der Karsauer Zunft, die jedes Jahr mit einem Gardetanz überrascht. Gegen 23 Uhr ist das Finale angesagt, im Anschluss ist genügend Zeit zum Tanzen oder „an der Bar sitzen“. Der Buureobend ist eine Erfindung der Letschte Buure vom Dinkelberg. Die Clique wurde vor 41 Jahren gegründet, im zweiten Vereinsjahr fand der erste Buureobend statt, anfangs waren es zwei Abende, freitags und samstags. Einmal ist der Buureobend ausgefallen, man hat ihn damals kurzfristig wegen des Golfkriegs abgesagt. Im Laufe der Jahrzehnte gingen die Besucherzahlen zurück und so entschied man sich dafür, den Buureabend auf den Samstag zu begrenzen.

Als Ersatz fand bis vor drei Jahren am Freitagabend die Buure-Party statt. Simon Maier, der an der Spitze der Letschte Buure steht, ist es wichtig, dass die Tradition Buureobend erhalten bleibt. „Er schaut und setzt sich enorm dafür ein“, betont Sabine Schütz-Baumgartner, die seit Beginn aktiv mitmacht, vor. Und ihr Kollege gleichgesinnter Kollege Edmund Maier, prophezeit: „Gemeinsam geben wir alles und achten darauf, dass die junge Generation aktiv mit auf der Bühne steht.“ In „Spitzenjahren“ sind die „alten Hasen“ Schütz-Baumgartner und Maier in bis zu drei Posten für verschiedene Vereine auf der Bühne gestanden.

am Samstag, 27. Januar, zwischen 12 und 13.30 Uhr im Buure-Keller im Rathaus (Wiesentalstraße). Karten an der Abendkasse gibt es nur, wenn noch Karten übrig sind. Telefonische Kartenbestellung bei Kurt Bauer, Telefon 07623/50839.