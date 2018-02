Rheinfelden Närrisches Lexikon: Von A bis Z durch den Schmutzigen Dunschdig

Die Narren starten in die heiße Phase der Fasnacht. Bis Aschermittwoch regiert Narretei in Rheinfelden. Ein Lexikon für den ausgelassensten Tag des Jahres.

A wie Amtsübergabe: Nicht ganz freiwillig erfolgte diese, als Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Mittag von den Narren gefesselt und aus dem Rathaus geschleppt wurde. Schließ ergab er sich in sein Schicksal und übergab den Fasnächtlern bis Aschermittwoch den Rathausschlüssel und sein Amt.

B wie Befreiung: „Hurra, die Schule ist schon aus!“, freuten sich die Schüler, aber auch vielleicht mancher Lehrer, die am Vormittag von den Narren befreit wurden.

C wie Chantal: Sie ist die diesjährige Preisträgerin des Frühstücks-(P)Fresse-Preises, der am Morgen beim Schalk im Turm verliehen wird. Chantal Hommes-Olaf ist Pressesprecherin der Stadtverwaltung und berichtet damit auch über die närrischen Anlässe in Rheinfelden. Den Preis hat wie jedes Jahr Ehrenoberzunftmeister und Glasbläser Wilfried Markus selbst gefertigt.

D wie Dinkelberg-Schraten: Diese Clique sorgt traditionell fürs Mittagessen im Kastanienpark. Aus einem dampfenden Kessel servieren die Mitglieder hungrigen Narren leckere Mehlsuppe. Und Ehrenvorsitzender Günter Lützelschwab hat die Aufgabe, den OB aus dem Rathaus abzuführen.

E wie Eis und Schnee: Vom Winter eiskalt erwischt wurden die Narren gestern Morgen. Eine dünne, weiße Decke hatte sich über Nacht auf Dächer und Wiesen gelegt.

Mittags tanzten die Schneeflocken mit den Narren zur Guggenmusik um die Wette.

F wie früh aufstehen: Bereits um 5.30 Uhr waren beispielsweise die Höllhooge Bruet auf den Beinen, um die Rheinfelder aus den Federn zu holen, wie Vorsitzender Marco Peters verriet. Auch die Gambrinus-Wiibly, Gassemoggis, Flyburg-Hexen Nollingen, Dinkelberg-Schraten, Wasserfalldämonen Warmbach und Maximalen beteiligten sich in der Dunkelheit und in für viele nachtschlafender Zeit am Wecken.

G wie Guggenmusik: Sie bildet den Soundtrack für den närrischsten Tag des Jahres. Die Ohräquäler und die Guggis 81 sorgten mittags auf dem abgedeckten Rathausbrunnen für so schöne-schräge Töne, dass die Äste der Kastanien im Takt mitwippten.

H wie Hemdglunki: Sie sah man am Schmutzigen Dunschdig vor allem in den Kindergärten, wo schon die Kleinsten in weiße Gewänder und Mützen gekleidet waren. Hemdglunkis sah man aber auch bei den entsprechenden Umzügen am Abend in den Ortsteilen wie Adelhausen, Eichsel, Degerfelden und Herten.

I wie Interesse: Das zeigten viele Narren an der Berichterstattung des SÜDKURIER vom Schmutzigen Dunschdig. Die Fotos und Videos auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion wurden eifrig geklickt und die Gambrinus-Wiibly wollten sogar ein Foto mit der Fotografin Juliane Schlichter machen.

J wie Jahresorden: Den nahm in diesem Jahr beim Schalk im Turm Stefan Frederich stellvertretend für seine Kollegen vom Bauhof entgegen.

Der Bauhof unterstützt die Narrenzunft bei verschiedenen Veranstaltungen.

K wie Kastanienpark: Er ist Schauplatz des Schmutzigen Dunschdigs in Rheinfelden. Hier verliert Oberbürgermeister Klaus Eberhardt seine Macht, hier wird die Mehlsuppe serviert und hier kommen die Bürger zusammen, um zu Guggenklängen auf die fünfte Jahreszeit anzustoßen.

L wie Lachs: Auf ihn mussten die Teilnehmer des Narrenfrühstücks in diesem Jahr verzichten. Aber das machte nichts, denn die angebotenen Leckereien wie Brötchen, Wurst und Käse mundeten trotzdem. „Das Rührei schmeckt vorzüglich“, lobte ein begeisterter Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

M wie Mehlsuppe: Sie ist das Lebenselexier hungriger Narren.

N wie Narro am Rhy – mir sin deby: Dabei handelt es sich um den Wahlspruch der Rheinfelder Narren. Wie oft er am Schmutzigen Dunschdig erklingt, lässt sich nur schwer zählen.

O wie Orpheus: Eine Oper von Jacques Offenbach, die laut eines Vorschlags von Bürgermeisterin Diana Stöcker nach der erfolgreichen Halloween-Führung in der Tschamberhöhle aufgeführt werden könnte.

P wie Proklamation: Eine anderes Bezeichnung für die Machtübernahme der Narrenzunft während der Fasnacht.

Q wie Quark: Dieser wurde beim Narrenfrühstück zwar nicht serviert, mangels steigendem Alkoholpegel von dem einen oder anderen Narren aber geredet.

R wie Rathausschlüssel: Den ist der Oberbürgermeister Klaus Eberhardt für die nächsten Tage

los. Zunftmeister Andreas Walter hat ihm diesen abgeluchst.

S wie Schmutzig: Der Name kommt nicht davon, dass sich die Narren schmutzig machen, sondern vom Fettgebäck, das am Schmutzigen Dunschdig viel und gerne gegessen wird.

T wie Turm: Hier, im Obergeschoss des Wasserturms, stärken sich die Narren beim Frühstück für den langen Schmutzigen Dunschdig. Hier befindet sich auch das Narrenmuseum.

U wie Umzug: Dieser grenzüberschreitende Fasnachtsumzug findet am kommenden Sonntag statt, aber die Narren freuen sich natürlich bereits am Schmutzigen Dunschdig auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit.

V wie Verlust: Dass der legendäre Latschari-Hausball dieses Jahr am Schmutzigen Dunschdig wegen des Besitzerwechsels im Danner nicht stattfindet, ist ein Verlust.

W wie Wecken: Ein doppeldeutiger Begriff. Einerseits bezeichnet er das unfreiwillige Wachwerden durch die Narren, andererseits die Brötchen, die beim Narrenfrühstück dick mit Wurst und Käse belegt werden.

X wie Xylophon: Es Musikinstrument, das in der Regel nicht von Guggenmusikern bespielt wird. Sie hauen lieber auf die Pauke und diverse Schlagwerke oder tröten in verschiedene Blasinstrumente.

Y wie Youngster: Sie sind der Nachwuchs der Fasnächtler und werden zuweilen auch Narrensamen genannt. Selbst wenn sie noch nicht laufen können, werden sie von den großen Narren gerne im Bollerwagen durch die Gegend gezogen. Auf diesen niedlichen Anblick können sich die Zuschauer am Sonntag beim grenzüberschreitenden Umzug freuen.

Z wie Zeitung: In ihr steht alles Wichtige und Wissenswerte über die Rheinfelder Fasnacht. Die Redaktion berichtet für Sie, liebe Leserinnen und Leser, vom närrischen Geschehen in der Stadt. Als nächstes über das Guggenfestival am heutigen Freitag und vom Umzug am Sonntag. Alle Fasnachtstermine finden Sie in unserer Beilage, die in der Geschäftsstelle in der Kapuzinerstraße kostenlos für Sie bereit liegt.