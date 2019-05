von Ralf H. Dorweiler

Der große Bereich der Siedlung in Rheinfelden soll eine Bauleitplanung bekommen. Darüber referierte am Donnerstag im Bau- und Umweltausschuss Planer Thomas Thiele vom gleichnamigen Architekturbüro. Mit einem sogenannten Masterplan will die Verwaltung an die Öffentlichkeit gehen. Am 20. Mai werden die Bewohner der Siedlung zu einer Informationsveranstaltung geladen, bei der man die Bedürfnisse und Vorstellungen der Bürger erfassen will.

Planer spricht vom Gummiparagrafen 34

Seitens der SPD-Fraktion und der Stadträtin Ellen Haubrichs war ein Antrag auf Erstellung eines Bebauungsplans für die Siedlung gestellt worden. „Wir haben in der Vergangenheit schon öfter über die Siedlung diskutiert“, sagte auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Der „Gummiparagraf 34“, wie Planer Thiele ihn später nannte, erlaube den Bau sich in die Umgebung einfügender Projekte. Die Freiflächen in der Siedlung würden nun immer mehr zu Begehrlichkeiten führen.

Die Frage zur zukünftigen Entwicklung

Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, so der OB, da man überlegen müsse, ob man den Charakter der Siedlung erhalten wolle oder in dem Gebiet „kräftig weiterentwickeln“ solle. „Heute Abend präsentieren wir keine Verwaltungsweisung, sondern wir wollen die Frage der zukünftigen Entwicklung der Siedlung mit deren Anwohnern besprechen“, betonte Eberhardt.

Historisch gewachsene Bebauung

Mit 27,5 Hektar ist der Planungsbereich in Form eines Dreiecks sehr groß. Im Norden wird er von der Römerstraße begrenzt, im Osten vom Schwarzen Weg/Dürrenbach, im Westen von der Müssmattstraße, der Königsbergerstraße und der Josefstraße. Thiele schilderte die historisch gewachsene kleinteilige Bebauung mit einem sehr hohen Grundflächenanteil. An mehreren Stellen wurden in Freiräumen bereits bauliche Maßnahmen umgesetzt. Regelmäßig treffen in der Verwaltung Bauanträge und Voranfragen zu Nachverdichtungen oder Geschossaufstockungen ein. „Es spielt sich einiges ab in der Siedlung“, so der Planer, der daraufhin die Frage in den Raum stellte: „Wie wollen wir damit umgehen? Wie viel Nachverdichtung ist verträglich?“

Mehrere Verdichtungsmodelle

Um diese Fragen zu beantworten und dem Ziel einer nachhaltigen Siedlungsverdichtung bei Bewahrung der städtebaulichen Strukturen näherzukommen, erarbeitete das Freiburger Büro mehrere Verdichtungsmodelle und prüfte, an welchen Stellen Nachverdichtung möglich ist. So etwas könne etwa durch Grundstücksteilung, Zusammenlegung von Grundstücken oder der Erhöhung des Geschossigkeit ermöglicht werden. Thiele hat einen abstrakten städtebaulichen Entwurf erarbeitet, mit dem die inneren Grünzonen erhalten bleiben.

Individuelle Lösungen in vier Quartieren

Um die bisherigen Strukturen der Bebauung zu erfassen, wurde das gesamte Überplanungsgebiet in vier Abschnitte unterteilt. „Wir brauchen individuelle Lösungen je Quartier“, sagte er. Für jedes der Quartiere erarbeitete er Typologien, nach denen man bei möglichen baulichen Erweiterungen vorgehen könnte. Diese sollen am 20. Mai den Bürgern der Siedlung im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden.

Planungssicherheit für Bauherren und Nachbarn

„Der Bebauungsplan hat das Ziel, die Bestandssicherung des Gebiets zu ermöglichen und gleichzeitig Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen“, so der OB. Wenn aber festgelegt ist, an welchen Stellen Hauptgebäude oder An- und Nebenbauten errichtet werden dürfen, soll das möglichen Bauherren aber auch der Nachbarschaft Planungssicherheit geben.

Wünsche der Bürger fließen mit ein

Uwe Wenk (SPD) zeigte sich erfreut über das beginnende Verfahren. „Unser Ziel ist es, die Nachverdichtung in der Siedlung nicht ungeordnet erfolgen zu lassen“, sagte er. Auch Helmut Wolpensinger (CDU) wünschte die Erhaltung der Wohnqualität. Ralf Glück begrüßte das Vorhaben für die Freien Wähler ebenfalls. Er sagte dem Planer „eine große Aufgabe“ voraus. Die Informationen werden laut Eberhardt noch einmal im Gemeinderat gegeben. Nach der Informationsveranstaltung am 20. Mai sollen dann die Wünsche der Bürger in den Masterplan einfließen, danach will man in das Bauleitverfahren eintreten.