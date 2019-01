von Claudia Gempp

An kalten Winterabenden gibt es nichts Schöneres, als im warmen Wohnzimmer gemütlich beisammen zu sein, etwas zu essen, zu trinken und Musik zu hören: So erlebten es am Freitagabend die Besucher beim Wohnzimmerkonzert im Kulturcafé Metamorphose mit dem Rheinfelder Liedermacher Klaus „Kless“ Böffert und seinem „Alemannischen Liederabend“.

Für Böffert, den ein Gast als „Urgestein der Rheinfelder Musikszene“ beschrieb, war der zweistündige Liederabend unter dem Motto „Gege de Strom“ eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal trat er bei einem Wohnzimmerkonzert auf und präsentierte nach über 20 Jahren sein erstes Programm mit selbstgeschriebenen Liedern. Nach so langer Zeit hätte sich seine Ansichten aufgrund „einer gewisse Altersweisheit“ verändert und auch, weil „die Welt ständig us de Fuge keit“, erzählte der 64-Jährige.

In seinen mit Gitarre und Mundharmonika begleiteten Texten greift er alltägliche Themen auf. Er singt über den Tierschutz, den Welt(un)frieden und Probleme in der Gesellschaft – mal heiter oder ernst, berührend, zum Nachdenken oder gar süffisant und mit dem Mut zur Kritik, immer trifft Böffert den Nerv der Zeit, etwa bei einer selbst erlebten Geschichte über den Alltag von Jugendlichen aus einem „daneben geratenen Milieu“. Neben Nachdenklichem gab es auch Lustiges, etwa das „Einkaufslied für Männer“, in dem es um den samstäglichen Supermarkt-Wahnsinn geht, was heitere Zustimmung beim Publikum auslöste.

Sein Liederabend, so verriet der Künstler, bestehe nur zu zwei Dritteln aus alemannischen Liedern, weil es traurige und ernste Lieder gebe, bei denen die Bedeutung des Textes auf Schriftdeutsch besser zur Geltung käme. Ein Beispiel ist eines seiner selbstkomponierten Lieder von 1974, „Totes Kind am Straßenrand“, das er unter dem Eindruck des Vietnamkrieges geschrieben habe, das jedoch bis heute „nie seinen Sinn verloren hat“.

Unter dem Titel „D'Bibel seid“ hat sich der Liedermacher auch Gedanken zur Religion gemacht und in einer anderen Komposition weist er darauf hin, dass Rücksichtnahme heute oft in Vergessenheit gerate. Nicht fehlen durfte eine augenzwinkernde Abrechnung mit „Rhyfälde“, wo nicht alles unbedingt positiv laufe. Eigentlich sei er aber „ ganz einverstanden mit der Stadt“, so Klaus Böffert.