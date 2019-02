von Heinz Vollmar

Nachdem die Freien Wähler ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen auf Ortsebene nominiert hatten, folgte am Mittwoch die Nominierung für den Gemeinderat der Stadt und den Kreistag: alles in geheimer Wahl und einstimmig.

Ein hervorragendes Angebot für die Wähler

Die Versammlung im Gasthaus Maien war geprägt von zahlreichen Formalien. Kreisrat Erich Hildebrand (FW) leitete die Versammlung. Er wird sich bei den Kommunalwahlen im Mai nicht mehr um ein Mandat bewerben. Hildebrand und Ralf Glück, Vorsitzender der Freien Wähler Rheinfelden, freuten sich darüber, dass man mit den Kandidaten für die Kommunalwahlen auf Gemeinderats- und Kreistagsebene ein hervorragendes Angebot an die Wählerinnen und Wähler machen könne. Nun hofft man, dass die Freien Wähler im Kreistag und Gemeinderat Mandate dazu gewinnen kann. Bisher sind die Freien Wähler im Kreistag mit 13, im Gemeinderat mit sechs Sitzen vertreten.

Sie wollen SPD von Platz zwei verdrängen

Erich Hildebrand bezeichnete die Liste der Kandidaten daher als starke Liste, die es auf Kreistagsebene vor allem durch die Kandidatur der Schwörstädter Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat möglich machen könnte, im Kreistag bis zu drei Sitze hinzugewinnen zu können. Für den Gemeinderat wagten die Freien Wähler sogar die Prognose, die SPD vom zweiten Platz verdrängen zu können, um hinter der CDU zweitstärkste kommunalpolitische Kraft werden.

Ein neues Logo als Erkennungsmerkmal

Vorgestellt wurde bei der Nominierungsversammlung auch das neue Logo der Freien Wähler Rheinfelden. Wie Ellen Haubrichs, die an der Schaffung des Logos federführend beteiligt war, berichtete, symbolisiert der Schriftzug Rheinfelden in Blau die Lage am Rhein, die durch blaue Wellenlinien dargestellt wird. Die fliegenden Vögel würden derweil die Freiheit und die Unabhängigkeit der Freien Wähler symbolisieren. Das Orange im Schriftzug der Freien Wähler sei hingegen ein Zeichen für Dynamik, Freiheit und Energie. Das neue Logo soll die Freien Wähler Rheinfelden erkennbar machen, und es wird auch auf den Flyern, den offiziellen Schreiben und so weiter zu finden sein.