Das Bürgerheim wird 60 Jahre alt und feiert das am 6. Juli mit einem Festempfang und einem Tag der offenen Tür. Auf dem Programm stehen Musik, Hausführungen und Präsentationen. Das Pflegeheim, das auch betreutes Wohnen anbietet, hat eine bewegte Geschichte mit vielen Erweiterungen und Umbauten hinter sich. Und auch in naher Zukunft stehen Veränderungen an. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen alle Zimmer in Einzelzimmer umgewandelt werden.

Bürgermeister Herbert King war die treibende Kraft

Nach rund zwei Jahren Bauzeit konnten im Jahr 1959 die ersten Bewohner in das heutige Bürgerheim einziehen. „Es wurde als Altenheim gegründet, die Form des betreuten Wohnens gab es damals noch nicht“, erklärt Irene Lorenz, die das Haus seit 2006 leitet. Treibende Kraft hinter dem Projekt sei der damalige Bürgermeister Herbert King gewesen. Aufgrund des steigenden Bedarfs und neuer Erkenntnisse wurden zwischen 1989 und 1991 das Haupthaus und der Pflegetrakt um 50 Plätze erweitert.

100 Einzelzimmer und 23 Doppelzimmer

Im Jahr 2010 wurde mit dem Bau eines neuen Traktes begonnen und der Bestand weiter ausgebaut. Seither bietet das Bürgerheim 100 Einzelzimmer und 23 Doppelzimmer für die vollstationäre Pflege. Auf drei Etagen werden in sechs Wohnbereichen insgesamt 146 Bewohner betreut. Außerdem gibt es 15 Plätze für betreutes Wohnen.

Irene Lorenz rechnet mit Baubeginn Anfang 2020

Laut Landesheimbauverordnung dürfen Pflegeheime nur noch Einzelzimmer anbieten. Aus diesem Grund muss das Bürgerheim seine 23 Doppel- zu Einzelzimmern umbauen, einige bestehende Einzelzimmer müssen auf die vorgegebene Mindestgröße von 16 Quadratmetern vergrößert werden. Die Wohngruppen an sich müssen hingegen verkleinert werden, sie dürfen eine Zahl von 15 Bewohnern nicht überschreiten. „Wir befinden uns derzeit in der Vorplanung für diesen Umbau und rechnen mit einem Baubeginn Anfang 2020“, so Lorenz.

Die Kosten sind noch nicht exakt zu beziffern

Die Bauarbeiten sollen im mehreren Abschnitten erfolgen, um die Bewohner so wenig wie möglich zu belasten. Die Kosten für das Projekt könnten noch nicht genau beziffert werden, so Lorenz. Da das Bürgerheim ein Eigenbetrieb ist, werde es diese aber selbst stemmen müssen.

Die 146 Pflegeplätze bleiben nach dem Umbau erhalten

Die Zahl von 146 Pflegeplätzen bleibt auch nach dem Umbau erhalten. Der Bedarf ist allerdings viel größer. „Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen, die wir ablehnen müssen. Man merkt den Pflegeplatzmangel im Landkreis deutlich, der mit der häuslichen Pflege nicht gedeckt werden kann“, sagt Heimleiterin Lorenz. Neue Pflegeheime dürften laut Verordnung sogar nur noch 100 Plätze anbieten. Das Bürgerheim genießt aber Bestandsschutz.

Der Fachkräftemangel ist auch hier zu spüren

Und auch der Fachkräftemangel macht vor dem Bürgerheim nicht halt „Wir kommen zwar allgemein gut hin, aber gerade im Sommer gibt es manchmal Durststrecken, bis dann Ende August unsere eigenen Auszubildenden übernommen werden können“, so Lorenz. Das Bürgerheim bildet 15 bis 18 junge Menschen in der Pflege aus, aktuell stehen zwei davon kurz vor ihrem Abschluss. Außerdem gibt es zwei Ausbildungsplätze in der Hauswirtschaft und ein bis zwei in der Verwaltung. Insgesamt sind etwa 160 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen im Bürgerheim angestellt.

Diese sind übrigens fast alle beim Tag der offenen Tür am 6. Juli im Einsatz. Und natürlich sind auch die Bewohner mit von der Partie, die sich laut Lorenz schon riesig auf die Feier freuen.