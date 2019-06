von Roswitha Frey

Blasmusik im Freien, dazu Bratwurst und Bier in sommerlichem Ambiente: Das alles verspricht das Openair-Konzert des Musikvereins Karsau am Samstag, 22. Juni, auf dem Spielplatz Chrotteweiher. Das Blasorchester unter Leitung von Markus Tannenholz wird die Zuhörer bei diesem Freilicht-Event zur Mitsommernacht mit Swing, Jazz, Blues und aktuellen Hits unterhalten und gemeinsam mit dem Jugendorchester spielen.

Ein unbeschwerter Sommerabend

Fetzige Musik, kühle Getränke, Cocktails, ein Imbiss sollen für einen unbeschwerten Sommerabend sorgen. Zuletzt hatten die Karsauer vor drei Jahren ein solches Openair veranstaltet, das auch für die Musiker immer etwas Besonderes ist. Denn auf diesem Platz zu spielen, ist von der Atmosphäre etwas ganz Anderes als die sonstigen festlichen Jahreskonzerte in der Kirche, wie Dirigent Markus Tannenholz bestätigt. „Draußen spielen wir ein anderes Repertoire, Popmelodien, Swing oder Bossa Nova, es ist eine lässige Veranstaltung.“ Das zeigt sich auch im legeren Outfit: Statt Uniform tragen die Musiker weinrote Polo-Shirts.

Etwas leichtere musikalische Kost

Während das Aktivorchester bei den Jahreskonzerten in der Kirche gern sinfonische Blasmusik und anspruchsvoll-virtuose Stücke aufführt, haben die gut 30 Musiker beim sommerlichen Anlass Unterhaltsames, Beschwingtes, Jazziges und Poppiges auf den Notenständern, „etwas leichtere Kost“, so Tannenholz.

Den Akteuren macht es auch viel Spaß

Das macht seinen Musikern auch viel Spaß, wenn sie sich mit flotten Stücken von ihrer swingenden Seite zeigen dürfen. So erklingen unter anderem der Pop-Megahit „Despacito“, den viele vom Radio kennen, aber auch der zündende und rhythmisch mitreißende Titel „America“ aus dem Musical West Side Story von Leonard Bernstein. Auch das dynamische Stück „Strike up the Band“, die Suite „Pop and Swing“ und die Erfolgsnummer „Sway“ des Sängers Michael Blublé haben die Musiker einstudiert.

Gemeinsamer Auftritt soll Appetit machen

Drei Stücke werden gemeinsam mit dem von Tanja Salzmann geleiteten Jugendorchester gespielt, darunter Bearbeitungen von „Evil Ways“ von Carlos Santana und ein Samba-Stück. Die Idee ist, dass die begabten Nachwuchsmusiker des Jugendorchesters auch mal zusammen mit dem Aktivorchester spielen. Denn Ziel der Jugendarbeit im Musikverein Karsau, der an sich schon ein jung besetztes Blasorchester hat, ist es, dass die talentierten Kinder und Jugendlichen, wenn sie um die 15, 16 oder 17 Jahre alt sind, den Sprung ins Aktivorchester schaffen. Und da kann so ein gemeinsamer Auftritt schon mal „Appetit“ machen.

Ein gewisses Wetterrisiko bleibt immer

Auch für die Besucher geht es bei diesem Openair locker zu. Es werden Bierbänke für gut 200 bis 300 Zuhörer aufgestellt, der Förderverein kümmert sich ums leibliche Wohl der Gäste. Viele Besucher aus dem Ort kommen zu Fuß zu dem offenen Spielplatz. Für Musiker ist eine überdachte Bühne mit abgedeckten Seitenwänden aufgebaut, so dass auch bei Nieselregen gespielt werden kann. Ein gewisses Wetterrisiko muss man in Kauf nehmen bei solchen Openairs, wie der Musikverein von den bisherigen Freilichtauftritten her weiß. Wie sich Tannenholz, der das Orchester seit 2014 leitet, erinnert, habe das Wetter bisher ganz gut mitgespielt. Einmal sei es „grenzwertig“ gewesen, da seien einige in Gummistiefeln erschienen, weil es schlammig war.

Es wird einer der letzten Auftritte von Tannenholz, denn der Dirigent gibt aus zeitlichen Gründen „schwersten Herzens“ seinen „geliebten Musikverein Karsau“ in absehbarer Zeit ab. Deshalb sucht das Blasorchester zum September einen neuen Dirigenten.

Termin: Das Openair-Konzert des Musikvereins Karsau ist am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, auf dem Spielplatz Chrotteweiher in der Forststraße in Karsau – bei jedem Wetter