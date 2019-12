von Chris Rütschlin

Tosenden Applaus ernteten die 50 Akteure, die mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ von Thomas Doss ihren erstmaligen musikalischen Ausflug in die Kurzfilm- und Schauspielkunst wagten. Eine gelungene Fusion von Blasmusik und Kurzfilmkunst, bei der 13 Vereinsmitglieder auf einem Großbildschirm zeigten, wie sie den Giftmordanschlag der Stiefmutter (Tanja Schlesselmann) auf Schneewittchen (Lisa Haßler) gerade noch abwenden konnten. Schauspielerisches Können bewiesen Marius Kurt (Prinz), Nadine Rütschlin (Mutter), Patrick Müller (Jäger) und als Zwerge Dietmar Häßler, Alexander Häßler, Fabian Sutter, Pascal Köberlin, Dieter Schwander, Silvio Basso und Daniel Schwald.

In die Dreharbeiten am Waidbach und im Wald bei der Krailochhütte investierte Filmer und Cutter Dirk Lukasch 40 Stunden Zeit. Dirigent Hain hatte die künstlerische Leitung und sorgte für eine brillante musikalische Untermalung des gelungenen Kurzfilms. Vereinschef Christian Hässler begrüßte unter den Gästen auch die beiden Abgeordneten Gerhard Zickenheiner und Sabine Hartmann-Müller, sowie OB Klaus Eberhardt, Bürgermeisterin Diana Stöcker und Degerfeldens Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser. Er dankte für die Bewirtung der Abordnung Kappelenweg vom Fußballverein Degerfelden und für die Hallendekoration den Frauen vom Flötenregister.

Das 26-köpfige Jugendorchester hat mit dem fetzig feurigen „Dragon Fight“ von Otto M.Schwarz den Abend musikalisch unter der Leitung von Frank Schlesselmann eröffnet. Einen musikalischen Überraschungseffekt lieferte das imposante, 55 Akteure fassende Aktivorchester des Musikvereins mit dem schwungvollen „Balkan Dance“ von Etienne Crausaz. Elemente der Rockmusik vermischt mit starken, unregelmäßigen Rhythmen machten dieses Musikstück zu einem Hörgenuss der besonderen Art. Dank der exzellenten Führung durch Gordon Hein meisterte das Orchester diesen Husarenritt durch flotte Tempi und anspruchsvolle Rhythmik mit Bravour.

Dass das Blasorchester zudem noch an seine herrlichen Musicalaufführungen erinnerte, indem es mit schönsten Musicaldarbietungen auftrumpfen konnte, passte wie das Tüpfchen auf das „i“ an diesem herrlichen Konzertabend. Als exzellenter Moderator erwies sich dabei Günther Häßler, der aber auch für die guten Beleuchtungseffekte zeichnete und dafür sorgte, dass die drei Sängerinnen Sarah Kettenmann, Kim Vanessa Schmidt und Natascha Gooneratne mit Bassist Eric Schleusener und Gitarrist Lorenzo Scrinzi bei ihrer Musicalshow mit dem rockigen „It‘s A Man‘s World“ in ein effektvolles Bühnenlicht getaucht wurden. Das Orchester meisterte die heikle Aufgabe des leisen Begleiters der aparten drei Sängerinnen mit Bravour, sodass sich deren Gesang klangschön über dem imposanten Orchesterklang entfalten konnte. Keine leichte Aufgabe für die Blechbläser im Pianissimo, tonsauber und mit warmem Bläserklang den Solistinnen ein schönes Klangfundament zu liefern.

Der Abschied fiel den Gästen nach dem vierstündigen Konzert schwer – bis tief in die Nacht hinein wurde unter dem Lichtzauber der Discokugel gefeiert. Christian Häßler bedankte sich bei den zahlreichen Solistinnen und Solisten mit stattlichen Blumensträußen und Weingeschenken.