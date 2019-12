von ibö

Leiter Bernward Braun sieht die Musikschule als Bildungs- und Kultureinrichtung nicht nur als eine Institution, die Unterricht gibt und Musikalität fördert, sondern auch als Plattform für Kreativität im weiteren Sinn.

Deshalb startet die Musikschule ein neues Format als freies Angebot. Unter dem Titel: Open Stage, was soviel heißt wie Bühne frei für Talente, können sich Musizierende, Theaterspielende, Clowns oder andere Akteure jeden Alters melden, die sich gerne mit ihrem Können vor Publikum präsentieren wollen, dafür aber bisher keine Gelegenheit haben.

Die Talentbühne soll Amateuren mit und ohne Erfahrung einen Rahmen für einen kurzen Auftritt geben. Dabei geht es nicht um großes Programm, sondern einen kurzen Beitrag über ein paar Minuten. Braun hat sich für das neue Angebot in Grenzach-Wyhlen inspirieren lassen, wo die VHS einen solchen Versuch mit Erfolg unternommen habe: „Das war cool“.

Damit Open Stage zustande kommt, braucht es Teilnehmer, die Anmeldung für sie läuft jetzt. Der erste Abend für Talente verschiedener Genres soll am Freitag, 31. Januar, im Orff-Saal der Musikschule stattfinden. Auftreten können Gesanginterpreten, Instrumentalisten, Lyriker, auch Beatbox und Poetry-Slam ist erwünscht. Wer mit dem Zauberkasten agiert oder dem Leierkasten, mit dem Jo-Jo jongliert oder Slapstick macht, ist ebenso willkommen. Auch Kabarett, Pantomime oder Improvisation sind erwünscht. Die einzige Bedingung, die die Musikschule stellt, heißt: Der Beitrag darf nicht länger als fünf Minuten dauern.

Braun sieht mit Open Stage auch eine Möglichkeit, Akteuren die Scheu zu nehmen, vor Publikum aufzutreten oder überhaupt auszuprobieren, wie es ist, mit dem Können in Erscheinung zu treten. Die Talentbühne richtet sich nicht in erster Linie an die 1500 Schüler der Musikschule: „Die haben viele Möglichkeiten vorzuspielen“, merkt Braun an. Durch die Vernetzung mit den Schulen vor Ort, auch durch den Ganztagsunterricht, geht Braun davon aus, dass überall Talente schlummern und es auch Erwachsene gibt, die sich auf diese Bühne freuen. Für Teilnehmer und Publikum entstehen keine Kosten.

Infos: Anmeldungen per E-Mail (service@musikschule-rheinfelden.de), Telefon 07623/98 74. Open Stage findet Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr statt.