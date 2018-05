Rheinfelden Musiker aus Herten und Adelhausen lassen beim Frühlingskonzert Rocklegenden wieder aufleben

Gelungenes Frühlingskonzert der Musikvereine Herten und Adelhausen, bei dem fetzige E-Gitarren auf Blasinstrumente treffen.

Blasmusik gemischt mit rockigen E-Gitarrenklängen sorgten für Klangvielfalt beim Frühlingskonzert des Musikvereins Herten, dirigiert von Céline Pellmont. Der Musikverein Adelhausen sorgte im zweiten Teil mit einer Rockouvertüre für fetzige Töne, während das Jugendorchester Herten unter Georg Schanz mit dem Michael-Jackson-Hitmix das Konzert stimmungsvoll eröffnete. Den eindrucksvollen Schlusspunkt im Konzert bildete der gemeinsame Auftritt der Musikvereine Herten und Adelhausen mit 80 Musizierenden auf der Bühne der Halle des St. Josefhauses.

Dirigiert von Gerald Blüss erklang der zünftige Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ von Rudi Fischer. Sauber intonierte Trompetenklänge verliehen diesem Titel gebührende Feierlichkeit, und das Publikum folgte nur zu gerne der Aufforderung von Adelhausens Dirigenten und unterstütze mit kräftigem Klatschen das imposante Blasorchester, das in der Halle auf eine exzellente Akustik setzen konnte. Eröffnet wurde der abwechslungsreiche Blasmusikreigen am Samstagabend vom Jugendorchester Herten, geleitet von Georg Schanz. 15 Jugendliche belegten mit dem rockig-fetzigen Michael-Jackson-Hitmix, dass sie dem flotten Tempo sehr wohl gewachsen sind. Georg Schanz dirigierte schauspielerisch-versiert mit weißen Handschuhen, Sonnenbrille und schwarzem Hut.

Der Musikverein Herten hatte es sich zum Thema gemacht, Rocklegenden erklingen zu lassen. Ein guter Entschluss, weil er mit „Full Option“ (zu Deutsch „alle Möglichkeiten offen halten) von Stef Minnebo eine nur selten gehörte Kombination von Blasmusik mit E Gitarre möglich machte. Andreas Schubert, der als E-Gitarrist bei der Bigamie Band spielt, sorgte mit versierten Rockgitarrensoli für eine rockig schräge Klangkulisse. Ein gekonntes Zusammenspiel von Gitarrist Schubert und Blasorchester, souverän dirigiert von Dirigentin Céline Pellmont, machte es möglich, dass die Rockgitarrensoli fetzig und kratzig zur Geltung kamen. Verdienter starker Applaus war den Akteuren für diesen musikalisch waghalsigen Exkurs in ungewohnte und neue Blasmusikklangwelten sicher.

Imposant und kontrastreich nahm sich dazu das harmonisch betörende „Sting Medley Symphonicity“ von Sting und Lornezo Bocci aus. Vielseitige effektvolle Percussion, sauber intonierter Bläserklang und ein homogenes Klangbild machten dieses Liebeslied zu einem einmaligen Klangerlebnis.

Der Musikverein Adelhausen, souverän dirigiert von Gerald Blüss, gefiel mit der Rockouvertüre „Stockholm Waterfestival“ von Luigi di Ghisallo, das mit seinen heiteren flotten Rhythmen die Stockholmer Wasserfestspiele beschreibt. Tonsauber erklangen die Instrumentengruppen, warm die Holzbläser, sauber und tonschön die Blechbläser und effektvoll die Percussion. Das gute Zusammenspiel beeindruckte mit harmonischem Klangbild.

Stefan Übelin, Vorsitzender des Musikvereins Herten, dankte allen Akteuren für den Einsatz, der dieses Konzert ermöglichte. Harald Peghini dankte er für die Ton- und Lichtarbeit und dem SV Herten für den Thekendienst.

Mit kräftig tosendem Applaus belohnte das Publikum die Musikerinnen und Musiker für diesen dreistündigen Konzertabend in der apart mit Blumen geschmückten St. Josefshalle und kehrte auch in die Bar ein.