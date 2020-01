von Roswitha Frey

Es tönte am Samstag „Happy Birthday“ vielstimmig durch die Christuskirche. Das Quintett Inflagranti spielte ein Geburtstagsständchen für die bekannte Konzertorganistin Irmtraud Tarr, und die Zuhörer in den vollbesetzten Reihen stimmten mit ein. Vor wenigen Tagen hat die Orgelvirtuosin aus Eichsel ihren 70. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass gab es nun in der Reihe der Marktmusiken ein Sonderkonzert. „Wie könnte eine wunderbare Musikerin anders feiern als im Musizieren mit anderen Musikern?“, fragte Bürgermeisterin Diana Stöcker und gratulierte der Organistin. Die Zeit sei wie eine Melodie, die vom Rhythmus der Jahre durchzogen werde. Es gebe Dur und Moll, wie im Leben, doch Tarrs Geburtstag sei „ein Fest im Allegro“, sagte Stöcker.

Rheinfelden Zum 70. Geburtstag von Irmtraud Tarr gibt es ein besonderes Konzert in der Christuskirche Das könnte Sie auch interessieren

Zu Ehren von Tarr war das Quintetto Inflagranti gekommen, ebenso das Blechbläserensemble aus Zürich. Die Bläser spielten gemeinsam mit Tarr und zeigten dabei, dass Blechblasinstrumente und Orgel eine ideale Verbindung sind, um festliche Musik zu zelebrieren. Und was würde besser zu einem runden Geburtstag passen als Händels prachtvolle „Feuerwerksmusik“? In der Ouvertüre und dem Menuett aus dieser barocken Festmusik zeigten Irmtraud Tarr und die Bläser ihr ganzes Können.

Besondere Klangwirkung

Auch in einer Bearbeitung der Toccata aus der „Suite Gothique“ von Leon Boellmann erzeugten die Orgelkünstlerin und das Brassquintett eine besondere Klangwirkung in der Kirche. Zum Gratulieren kamen die Trompeter Basil Hubatka und Bernhard Diehl, Hornist Heiner Wanner, Posaunist Niki Wüthrich und Tubist Karl Schimke von der Empore in den Altarraum herab, um in bester Spiellaune die Happy-Birthday-Variationen von Peter Heidrich zu interpretieren. Munter und beschwingt klangen die in verschiedenen Stilen variierten Versionen der Geburtstagsmelodie.

Jubelklänge und Überraschungsgäste

Zwischen den Jubelklängen fand sich auch ein zartes „Klaglied“, eine Lamentation von Dietrich Buxtehude für Sopran und Orgel, in der sich die Stimme der Sopranistin Andrea Jarnach schön und klar über die sanften Orgelklänge erhob. Mit der jungen Sängerin aus Salzburg war Irmtraud Tarr schon in der St. Josefskirche Herten zusammen aufgetreten. Als Überraschungsgäste spielten Andreas Cincera und Sabrina Merz im Duo auf Kontrabässen einen schwelgerischen, melancholischen „Tango para dos“ von Rodrigo Escobar zu Ehren der gefeierten Musikerin. Natürlich führte Irmtraud Tarr auch solistisch ihr überragendes Orgelkönnen vor. In Variationen von Margers Zarins erwies sie sich als souveräne Regisseurin an den Registern voller Energie und Gestaltungskraft.

Viele Glückwünsche der Besucher

Als persönliche Geste hat Tarr ein „Trumpet Tune“ aus der Englischen Suite von Jeremiah Clarke bearbeitet und führte es zusammen mit den Blechbläsern als „Greetings to Edward“ auf – musikalische Grüße an ihren Ehemann, den Trompeter Edward H. Tarr. Auch in der „Festival Toccata“ von Percy Fletcher zeigten sich Tarr und das Quintett von ihrer besten Seite. Zum Mittanzen lud die jazzig beschwingte Zugabe „Cantina-Band“ aus dem Film „Star Wars“ ein, in der die Blechbläser ihre Instrumente zum Swingen brachten und Irmtraud Tarr ausgelassen tanzte. Es gab großen Beifall und viele Glückwünsche der Besucher für die Rheinfelder Organistin, die ihrem Publikum seit mehr als 30 Jahren außergewöhnliche Konzerterlebnisse beschert.