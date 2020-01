von Heinz Vollmar

Rheinfelden – Der Stadtteilbeirat der Kernstadt unterstützt ausdrücklich die Planungen der Verwaltung und das Vorgehen des Gemeinderats beim Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan „Siedlung“.

Bebauungsplan „Siedlung“: Beim ersten Treffen des Stadtteilbeirats im Jahr 2020 lobten die Mitglieder die Ziele und Zwecke des künftigen Bebauungsplans Siedlung, mit denen vor allem die städtebauliche Entwicklung definiert werden sollen. Vor allem geht es um planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Nachverdichtung des Plangebietes nach geordneten Strukturen. Lobend erwähnt wurde in diesem Zusammenhang auch das Eintreten für einen Grüngürtel, dass Wert darauf gelegt werden soll, die Maßstäblichkeit des Gebiets beizubehalten in der Bebauung.

So geht es weiter Das nächste Treffen des Stadtteilbeirats Kernstadt Rheinfelden findet am 4. Februar, um 19 Uhr im Bürgertreffpunkt Gambrinus statt.

Das Einbinden von Neubauten in den Bestand sowie die Beibehaltung einer kleinteiligen Bebauungsstruktur aus Einzel-und Doppelhäusern, findet grundsätzlich Zustimmung. Der Beirat sprach sich darüber hinaus gegen eine Zupflasterung der privaten Grundstücke und für den Erhalt der Kleingartenstrukturen aus. Dies sieht so auch der Entwurf des Bebauungsplans vor, der sich ausdrücklich für ein Freihalten und die Stärkung der vorhandenen Grünbereiche vor und hinter den Wohngebäuden ausspricht.

Bauvorhaben Josefstraße : Kritisch bewertet haben die Mitglieder in der Beratung jedoch den drohenden Wegfall der Autos-Stellplätze an der Kaminfegerstraße im Zuge des dortigen Bauvorhabens der Top-Immobilien GmbH auf dem angrenzenden Campus-Gebiet. Obwohl das Bauprojekt Tiefgaragenstellplätze beinhaltet, würden die Stellplätze für die Bewohner der bestehenden Häuser der städtischen Wohnungsbau gegenüber wegfallen, wurde argumentiert. Das Chaos sei mithin vorprogrammiert, hieß es deshalb im Kernstadt-Beirats. Er möchte daher eine Stellungnahme an die Verwaltung richten, um das drohende Stellplatzproblem im ohnehin stark belasteten Kreuzungsbereich der Kaminfegerstraße/Josefstraße und Alemannenstraße abzumildern.

Müllproblematik Kernstadt: Thematisiert wurde beim Treffen des Beirates auch die Müllproblematik in der Kernstadt, die ein Dauerthema darstellt. Bemängelt wurden nicht nur teilweise überquellenden Kleidercontainer wie an der Kaminfegerstraße, sondern auch die Zweckentfremdung der „Pfandbuttler", der Technischen Dienste, die anstatt mit leeren Pfandflaschen mit Müll und Unrat sowie mit Zigarettenkippen gefüllt werden. Der Beirat sprach sich deshalb dafür aus, dem Lörracher Beispiel zu folgen, wo Behältnisse aufgestellt sind, die einerseits einen Aschenbecher enthalten für die Raucher sowie einen Müllbehälter und einen Behälter für leere Pfandflaschen.

Debattiert wurden in diesem Zusammenhang außerdem über Ärgernisse im Zusammenhanng mit dem Jahreswechsel, wo es teilweise vermüllte Straßen nach dem Silvesterfeuerwerk gab. Während einige Beiratsmitglieder für ein generelles Verbot des Silvesterfeuerwerks plädierten, sprachen sich andere für eine ordnungsrechtliche Verpflichtung zum Wegräumen des Feuerwerk-Mülls aus. Auch in Sachen Müllproblematik will der Kernstadt-Beirat daher Anregungen an die Verwaltung formulieren.