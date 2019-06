Bei einer Kollision mit einem entgegen kommenden Auto zwischen den Rheinfelder Ortsteilen Ottwangen und Adelhausen hat sich ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige die K6333 in Richtung Adelhausen. Vermutlich war er viel zu schnell. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Mercedes.

Der 64-jährige Autofahrer und die 58-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Motorradfahrer wurde sofort in das nächste Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher fünfstelliger Sachschaden. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn.