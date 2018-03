Die Montagsradler treten nach der Winterpause wieder in die Pedale. Initiator Sepp Hagn spricht im Interview unter anderem über das zusätzliche Angebot mit E-Bikes.

Herr Hagn, was sind Montagsradler?

Die Historie der Rennradler in der Skizunft reicht bis in die achtziger Jahren zurück. Mountainbikes gab es zu dieser Zeit noch nicht. Schwerpunkt der Skizunft war naturgemäß Wintersport, von November bis längstens April. Nachher war es ziemlich ruhig und so reifte die Überlegung, Mitglieder auch über die Sommermonate sportlich einzubinden. Radfahren ist eine gute Gelegenheit, sich konditionell auf die Winter-Saison vorzubereiten. Bereits 1982 bildete sich eine kleine Gruppe, die mit dem Rennrad Tagestouren organisierte, meist sporadisch, mit zunehmenden Teilnehmern. Aus dieser Entwicklung entstanden nach Jahren die Montagsradler, die nach Feierabend mit dem Rennrad ihre Touren drehten. Anfänglich ohne feste Tourenpläne, aber mit einer Begeisterung, die Furore machte.

Wie haben sich die Montagsradler weiterentwickelt?

Seit Jahren gibt es feste monatlichen Tourenpläne mit bis zu 25 Teilnehmern und mehr. Gestartet wird mit unterschiedlichen Levels, in drei Hobby-Rennrad-Gruppen, um niemanden zu unter- oder überfordern. Wir betreiben keinen Radrennsport, es ist nicht unser Ziel, im Wettbewerb gegeneinander zu fahren, wenn auch die sportliche Herausforderung, die Gesundheit und Fitness im Vordergrund stehen.

Wer sind die Teilnehmer?

Die Altersstruktur der Montagsradler bewegt sich größtenteils im mittleren und höherem Alter. Für viele ist es auch eine willkommene Herausforderung, nach einem erfüllten Berufsleben gesundheitsbewusst den Alltag zu gestalten. Die Topografie beidseits des Rheins, im Schwarzwald und im Jura fordert den Teilnehmern einiges ab.

Wie kamen Sie auf die Idee mit dem E-Bike, das hört sich ja nicht unbedingt sportlich an?

Der E-Bike-Markt hat sich extrem positiv entwickelt, mit Vorteilen für Gesundheitsbewusste. Das ist eine Motivation für viele, die bisher nichts mit dem Radsport am Hut hatten. An diesem Punkt setzt der E-Bike-Gedanke an. Ich kenne es aus eigener Erfahrung: Was einem früher leicht gefallen ist, fällt einem jetzt viel schwerer. Pulsfrequenzen steigen in Maximalhöhen, was auf Dauer kein sinnvoller Umgang mit dem Körper ist. Andererseits hängt man zu sehr am Radsport, um ihn aufzugeben, weil einem neben dem Spaß auch die altersgerechte Fitness am Herzen liegt. Das E-Bike bietet die Möglichkeit, gewohnte, auch anspruchsvolle Touren sportlich zu bewältigen, ohne an seine Leistungsgrenze zu gehen. Gute Voraussetzungen für Einsteiger und Radler, die noch lange dem Radsport mit all seinen gesundheitlichen Vorteilen frönen wollen.

Was haben Sie persönlich für Erfahrungen gemacht mit dem E-Bike?

Mit dem E-Bike habe ich noch keine großen Erfahrungen, steige aber als passionierter Rennradler auf ein leistungsunterstützendes E-Bike um. Radtouren zu fahren, sportlich ambitioniert, ohne den Körper zu überfordern. Am Montag beginnt der erste Test.

Wer kann mitfahren, wollen Sie auch Kinder und Jugendliche dabei haben?

Nein! Die E-Bike-Touren sind für mittlere und ältere Jahrgänge konzipiert. Kinder und Jugendliche sind aus Haftungsgründen nicht vorgesehen.

Wenn jemand kein eigenes E-Bike hat, kann es ausgeliehen werden, eventuell über den Verein oder muss man sich sein eigenes anschaffen?

E-Bikes können nicht ausgeliehen werden. Jeder muss ein eigenes haben.

Mit was für einem E-Bike soll man sich ausrüsten?

Ein Pedelec – mit 500 Watt-Motor, Begrenzung auf 25 km/h.

Wo sollen die Fahrten hingehen?

Es gibt monatliche Tourenpläne mit genauer Streckenbeschreibung, Entfernung und Höhenmetern. Die Strecken bewegen sich jeweils zwischen 45 und 70 Kilometern, im wöchentlichen Wechsel zwischen Schwarzwald und Schweiz.

Können auch Nicht-Skizunftmitglieder mitradeln?

Für ein paar Schnuppertouren ja, wir erwarten natürlich, dass nach drei Teilnahmen die Skizunft mit einem Beitritt unterstützt wird.

Zu Person und Termin