Rheinfelden Mitglieder der BI visualisieren mit Stecken die geplante Autobahntrasse

Mit Holzstecken und Absperrband wollen die Mitglieder der Bürgerinitiative Tunnel Karsau-Minseln den geplanten Trassenverlauf des fünften Autobahnabschnitts visualisieren und so den Bürgern zeigen, welche Auswirkungen die Planungen des Regierungspräsidiums (RP) haben.

Rund drei Wochen haben die Vorbereitungen für das „Vorspiel zur Podiumsdiskussion am Donnerstag“ gedauert, wie es Lothar Wihan ausdrückt.

Der steht gemeinsam mit Helmut Bär, Melanie Mögerle und weiteren BI-Mitgliedern mitten auf der grünen Wiese. Es nieselt, Nebel verhindert die weite Sicht. Dort, wo jetzt die Stiefel im matschigen Grund versinken, soll nach den Planungen des RP die Autobahn die Landschaft zerschneiden. Eine Vorstellung, die Mögerle schrecklich findet. Die 31-Jährige ist vor zwei Jahren nach Minseln gezogen. „Jeden Tag laufe ich hier mit meinen Hunden und genieße den Blick, die Landschaft“, so Mögerle.

Sie ist nicht gegen die A 98 – wie keiner in der BI. „Ich fahre auch gerne Autobahn, so ist es nicht“, sagt Mögerle. Aber eben nicht zu Lasten der Natur und der Menschen, die in diesem Raum leben. Zumal es eine bessere Alternative gebe: Die großflächige Überdeckelung mit Galerien und Begrünung. „Ich habe den Eindruck, dass sich die Planer damit gar nicht beschäftigen“, so die junge Frau, und Helmut Bär nickt zustimmend. „Die kommen doch aus allen Teilen Deutschlands und kennen die Begebenheiten vor Ort gar nicht.“ Doch auch die Menschen, die unmittelbar an der Trasse leben werden, können sich das Ausmaß nicht vorstellen, so Mögerles Eindruck. „Wir wollen mit dieser Aktion wach rütteln.“

Deshalb steht sie an diesem trüben Januarmorgen mitten auf dem freien Feld zwischen Karsau und Minseln und hilft Helmut Bär, einen Holzstecken in die Erde zu rammen. „Dieser markiert den Mittelstreifen“, sagt Bär und stapft weiter. Der nächste Stecken Richtung Minseln steht für die untere Hangkante, Richtung Karsau steht einer für die obere Hangkante. Dazwischen liegen rund 80 Meter. „An anderer Stelle beträgt die Breite mehr als 120 Meter, das variiert stark“, sagt Wihan. Wenn am heutigen Freitagmorgen die BI wieder loszieht, werden rund 250 Stecken den gesamten Verlauf verdeutlichen. „Das wird man schon sehr gut sehen können“, ist sich Bär sicher.

Während der Begehung am Sonntag werden die BI-Sprecher den Besuchern auch Infos und Erläuterungen anbieten. „Und wir werden Unterschriften sammeln“, sagt Mögerle. Denn noch bis zum 9. Februar können Einsprüche im Planfeststellungsverfahren abgeben werden. Die BI hat deshalb auf ihrer Homepage den Text des Sammeleinspruchs veröffentlicht, den jeder verwenden kann. „Wir wollen bewusst machen, dass die Planungen des RP nicht richtig sind und es viele offene Fragen gibt“, so Bär. Zum Beispiel, warum einige Grundstückseigentümer von der geplanten Erddeponie Mausloch noch gar nichts wissen.

Eine Frage beschäftigt Lothar Wihan außerdem: Was sollen die Menschen mit dem Stück Autobahn vor ihrer Nase anfangen, so lange der nächste Abschnitt nicht da ist? „Nutzen kann den keiner – außer, um darauf zu parken“, sagt das BI-Mitglied.

Trassenbegehung

Die Trassenbegehung findet am Sonntag, 7. Januar, um 13.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus in Karsau. Von dort läuft die Gruppe zur Trasse, es gibt Glühwein und Punsch. Am Donnerstag, 11. Januar, folgt um 19 Uhr die Podiumsdiskussion mit Bundestagsabgeordneten im Gasthaus Kaiser. Noch bis zum 9. Februar können Einwände gegen die A 98.5-Planung erhoben werden. Alle Infos dazu unter www.bi-a98-tunnel.de