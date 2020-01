von Roswitha FRey

Was die Wiener können, können die Rheinfelder auch! Mit beschwingten Opern- und Operettenmelodien, Tänzen, Walzern und Polkas stimmte die Junge Philharmonie der Ukraine mehr als 350 Zuhörer beim großen Neujahrskonzert im Bürgersaal auf das Jahr 2020 ein. Das Publikum zeigte sich in bester Sekt- und Festlaune und applaudierte dem Orchester aus Lemberg unter Leitung von Volodymyr Syvokhip begeistert.

Neujahrsgala sehr beliebt

Seit jeher ist die musikalische Neujahrsgala die bestbesuchte Veranstaltung in der Reihe der von der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft und dem städtischen Kulturamt veranstalteten Meisterkonzerte. Das war auch dieses Mal so, als OB Klaus Eberhardt am Sonntagnachmittag die Junge Philharmonie begrüßte, die zum sechsten Mal beim Neujahrskonzert spielte. Der Rathauschef verwies auf die 80-jährige Tradition der legendären Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker. Es sei eine große Freude, dass es auch in Rheinfelden seit einigen Jahren diese schöne Tradition gebe.

Launig und charmant-humorvoll

Launig und charmant-humorvoll führte der künstlerische Leiter der Meisterkonzerte, Georg Mais, durchs Programm. „Dass wir so einen fantastischen Besuch haben, freut uns sehr“, sagte er mit Blick in den vollen Saal. Die Junge Philharmonie aus Lemberg sei hier schon wie „ein Residenzorchester“. Seit Gründung der Meisterkonzerte sind die jungen Musiker jedes Jahr im Bürgersaal zu Gast. Das Orchester genieße es sehr, zum Jahresanfang auf Tournee zu gehen und in Südbaden Halt zu machen. Wenn der Veranstalter schon Mozart-Gesellschaft heißt, passt auch Mozart ins Repertoire. So eröffnete das Orchester in glänzender Spiellaune mit der Ouvertüre zur „Hochzeit des Figaro“ den Konzertnachmittag. Dass auch Brahms prächtige „Unterhaltungsmusik“ geschrieben hat, hörte man in zwei Ungarischen Tänzen, die das Orchester voller Elan und rhythmischer Verve spielte. So richtig auftrumpfen mit Klangfülle, Temperament, Prunk und aller Streicher- und Bläservehemenz konnte die Junge Philharmonie in dem „Pomp and Circumstance“-Marsch von Edward Elgar.

Das sagen die Besucher „Das Neujahrskonzert ist immer der Höhepunkt“, schwärmte Magdalena Hugenschmidt, die mit ihrem Mann von Anfang die Meisterkonzerte besucht. „Das Neujahrskonzert ist so schön vielfältig“, sagt die treue Abonnentin, „das Orchester ist sehr gut, es spielt mit so viel Freude, Frische, Leidenschaft und Herz und das kommt auch rüber.“ Ähnlich äußerte sich Herbert Bächle, Sachbearbeiter im Rathaus: Man spüre deutlich, dass dieses Orchester mit viel Spaß bei der Sache sei. Auch der ehemalige Leiter der Rheinfelder Musikschule, Norbert Dietrich, war voll des Lobes: „Was mir gefällt, ist die Literaturauswahl, die auch leichtere Kompositionen beinhaltet. Das Orchester ist hervorragend geführt.“

Schon im letzten Jahr waren die Zuhörer „hin und weg“ von der Sopranistin Lyudmyla Ostash vom Staatsopernhaus Lemberg. So hat Mais alles daran gesetzt, die junge Opernsängerin aus dem Spielplan „loszueisen“ und mit auf Tournee zu nehmen. In dunkelroter Robe brillierte die Solistin mit leuchtkräftigem Sopran und leidenschaftlichem Gesang in der Cavatine der Gräfin in Mozarts „Hochzeit des Figaro“, im Walzer der Musette aus Puccinis „La Boheme“ und im „Bolero“ der Elena aus Verdis „Die sizilianische Vesper“. Im zweiten Teil trat Ostash in feuerroter Robe als bezaubernde Operettendiva auf und becircte als kokette Adele aus der „Fledermaus“ mit reizenden Koloraturen und mit betörender Stimme als „schöne Helena“ aus der gleichnamigen Operette von Offenbach.

Mitklatschen beim Radetzky-Marsch

Das Orchester riss in den Polkas „Unter Donner und Blitz“ und „Furioso“ von Johann Strauß mit effektvollem Spiel und zupackender rhythmischer Vitalität mit und entfaltete im Walzer „An der schönen blauen Donau“ schwelgerischen Klang. Natürlich durfte der obligatorische Radetzky-Marsch nicht fehlen, bei dem alle im Saal mitklatschten. Für Kulturamtsleiter Claudius Beck, der am Eingang Neujahrs-Glückwunschkarten an die Besucher verteilte, war es das letzte Neujahrskonzert in seiner Amtszeit.