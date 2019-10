von Roswitha Frey

Eine faszinierende Klang- und Zeitreise in verschiedene Länder und Epochen erlebten die Zuhörer am Montagabend im gut gefüllten Lesesaal der Stadtbibliothek. Der populäre Schauspieler Udo Wachtveitl, bekannt als Münchner Tatort-Kommissar, und das Gitarrenduo Christian Gruber und Peter Maklar erzählten im Rahmen des Akkorde-Festivals „Eine Geschichte der Welt in neun Gitarren“.

Vortragsstil voller Witz und Esprit

Die Episoden aus dem gleichnamigen Buch von Erik Orsenna verwoben sich mit den passenden Gitarrenklängen zu einem farbenprächtigen Bilderbogen. Man hätte sich keinen fesselnderen Sprecher wünschen können als Udo Wachtveitl, der mit sonorer, warmer, wohlklingender Stimme las und durch seinen szenisch-schauspielerischen Vortragsstil voller Witz und Esprit die Figuren und Traumreisen farbig, pointiert, stimmungsvoll und lebendig wirken ließ.

Zeitreise beginnt im alten Ägypten

Die Rahmenhandlung dreht sich um einen jungen Mann, der eine kostbare Gitarre erbt und vom Instrumentenbauer ermuntert wird, mit der Gitarre auf Traumreisen zu gehen. Diese führen ihn durch verschiedene Kontinente und Jahrhunderte. Mit sichtlichem Vergnügen, viel Humor und herrlich wandelfähiger Stimme trägt Wachtveitl die Zuschauer durch die farbenreich ausgemalten Stationen auf den Spuren der Gitarrenmusik. Es beginnt im alten Ägypten, wo ein Pharao einen „eigenartigen Kasten“ bestaunt, aus dem klare leise Töne kommen.

Über die Inkas bis zum Sonnenkönig

Weiter geht es nach Peru zu den Inkas, die durch eine Tiergitarre, Trommeln und Flöten mit der Erde sprechen. Zur Pestzeit in Barcelona spielt eine Episode, in der ein Doktor nach dem Wüten der Epidemie sich den Freuden der Gitarrenmusik hingibt und das erste Lehrbuch für Gitarre herausbringt. Sehr amüsant geriet der Ausflug ins prunkvolle Versailles des Sonnenkönigs mit entlarvend komischen Schilderungen des höfischen (Musik-)Lebens.

Nach der Pause führten Erzähler Wachtveitl und die beiden Gitarristen in die amerikanischen Südstaaten, wo die Sklaven durch Gesänge und Spirituals dem Leid, Schmerz und der Wehmut Ausdruck gaben. Ein weiteres Kapitel führte ins Nachtleben der 1920er Jahre zu der Gypsy-Swing-Ikone Django Reinhardt, dessen „magische linke Hand“ legendär geworden ist. „Ordentlich was auf die Ohren“ (so Wachtveitl) gab es bei der Erinnerung an den Rock-Rebellen und Gitarrenhexer Jimi Hendrix, der beim Woodstock-Festival die amerikanische Nationalhymne verzerrte und als Anti-Kriegs-Stück mit Bombengeräuschen verfremdete.

Das traumwandlerisch harmonierende Duo Gruber und Maklar spielte bei der klingenden Weltreise auf verschiedenen Gitarrentypen: der klassischen Gitarre, Quintbass- und Oktavgitarre, Westerngitarre und rockiger E-Gitarre, die in Hendrix’ „Star Spangled Banner“ extrem ausgereizt wurde. Die beiden illustrierten mit Feingefühl und rhythmischer Verve diese Ausflüge in die Gitarrenwelten. Manche Episode unterlegten sie mit orientalischen, sinnlichen Klängen und atmosphärisch dichten Eigenkompositionen. Zum Schluss landete die „Arche Noah der Melodien und Rhythmen“ auf Kuba. Mit großem Beifall dankten die Gitarren- und Literaturfans dem charmanten Schauspieler Wachtveitl und den famosen Musikern für diesen hinreißenden Hörgenuss.