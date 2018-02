Rheinfelden Mit Präzision und Manneskraft: Schmugglergilde stellt Narrenbaum auf Oberrheinplatz

Unter Mithilfe einiger Wasserfalldämonen hat am Samstag die Schmugglergilde den Narrenbaum auf dem Oberrheinplatz gestellt. Völlig überraschend war allerdings die Ehrung, die Oberzunftmeister Michael Birlin und Zunftmeisterin Silvia Führes bei diesem Anlass zuteil wurde.

Gerade einmal drei Jahre alt ist der Meisler Frosch Marc Hoffmann, Enkel der Zunftmeisterin Silvia Führes; und dieses Jahr darf er schon das zweite Mal im Traktor mitfahren, der den Narrenbaum transportiert, direkt neben Fahrer Andreas Bär und dessen Tochter. Vom Hieber fährt Bär den 21,8 Meter langen Baum um 11.11 Uhr durch die Fußgängerzone zum Oberrheinplatz; die Zunftmeister, Oberbürgermeister und Bürgermeisterin sowie die Latscharimusik voraus, Vertreter der restlichen Rheinfelder Cliquen hintendrein.

Dank des schönen Wetters verfolgen überdurchschnittlich viele neugierige Kinder- und Erwachsenenaugen, wie der Baum vom bewährten Team der Schmugglergilde und einigen Wasserfalldämonen routiniert einmal im Kreis über den Platz und die angrenzende Nollinger Straße gefahren wird. Unterhalb der Krone wird der Stamm an einer speziellen Halterung an der Traktorschaufel befestigt, die ihn dann nach oben hebt, während die Männer am anderen Ende darauf achten, dass das untere Stammende auch ins vorgesehene Loch rutscht. Sobald der Baum steht, wird er mit Kanthölzern im Loch fixiert. Der Stamm ist nicht ganz gerade gewachsen, macht mal eine Rechts- mal eine Linkswende. Aber schließlich haben die geraden Dinge in der phantasievollen Narrenwelt nichts verloren. Die Zuschauer klatschen; und die Latschari spielen noch ein paar Stücke.

Um die älteste der Rheinfelder Fasnachtsmusiken ist Oberzunftmeister Michael Birlin an diesem Tag sehr froh: „Sonst hätten wir gar keine Musik dabei gehabt; und das wäre sehr schade gewesen.“ Denn eigentlich seien die Latscharis am Termin des Narrenbaumstellens häufig auswärts unterwegs. Früher wurde der Baum laut Birlin am Schmutzige Dunnschtig gestellt: Das habe sich aber für alle Beteiligten als zu stressig erwiesen, weil alle im Anschluss andere fasnächtliche Termine gehabt hätten. Der Termin am Samstag zuvor habe sich etabliert und sei nur vergangenes Jahr anlässlich des Narrentreffens der Waldstädte um eine Woche vorverlegt worden.

Birlin ahnt während dieser Ausführungen nichts davon, wie besonders dieser Narrenbaumstell-Tag für ihn werden sollte. „Das Schwierigste war es“, erklärt ihm Markus Messmer, Narrenvogt des Dreiländerecks im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), „zu verhindern, dass du die Rechnung zu Gesicht bekommen würdest.“ Birlin, der sonst die Verbandsorden für die verdiente Rheinfelder Narren in Auftrag gibt, bekommt nun selbst einen von seinen Zunftmeisterkollegen bestellt – heimlich, natürlich. Die Überraschung ist laut Birlin hundertprozentig Gelungen: Sogar Messmers Anwesenheit sei erfolgreich vor ihm verborgen worden.

Birlin bekam den VON-Orden in Gold für sein 33jähriges Engagement in der Fasnacht. Schon als Kind wirkte der gebürtige Degerfelder in seinem Narrennest mit; 1980 war er einer der Gründer der Klingentalwichtel und wirkte dort 23 Jahre im Vorstand. Danach wollte er laut eigener Aussage eigentlich aufhören mit der aktiven Fasnacht; er wurde jedoch überredet, in der Narrenzunft weiterzumachen. 2012 wurde er schließlich zum Ozume gewählt.

Nicht minder überrascht und zu Tränen gerührt war Silvia Führes. Für sie hatten ihre Kollegen den Orden „Für e halbs Läbe“ in Auftrag gegeben: Er wird nur für mindestens 44 Jahre Engagement in der Fasnacht verliehen. Vor genau dieser Zeit begann Führes’ Fasnachtskarriere als Kinderpage des damals noch existierenden Minsler Prinzenpaares. Mit 16 Jahren kam sie 1972 zur Mohren Clique, wo sie 22 Jahre im Vorstand aktiv war. Mitglied in der Narrenzunft wurde sie 2005. Seither wirkt sie maßgeblich im Zunftchörli am Zunftabend mit. Die Auszeichnung bewegte Führes sichtlich: „Das hat mich total überrascht. Das ist etwas Besonderes.“

Die Narrenzunft Rheinfelden ehrte indes ihre Mitglieder Andreas Bär und Martin Knauer für ihre langjährige Hilfe beim Narrenbaumstellen sowie das Ehrenmitglied Bruno Dürrholder, der die Bahnfahrten zu den Narrentreffen organisiert.