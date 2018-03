Rheinfelden Mit Handwerkermarkt und Showbühne: So feiert Karsau 2019 sein 750-Jahr-Jubiläum

Das 750-Jahr-Jubiläum von Karsau wirft seine Schatten voraus. In der Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstag skizzierte Ortsvorsteher Jürgen Räuber die ersten Eckpunkte für das Dorfjubiläum, das vom Tag der Deutschen Einheit bis zum 7. Oktober 2019 gefeiert werden soll. Fest steht bereits, dass es eine Orts-Chronik und Märkte geben soll.

Einig sei man sich schon jetzt, dass der eigentliche Festakt mit geladenen Gästen am 4. Oktober im kommenden Jahr stattfinden soll, so Ortsvorsteher Jürgen Räuber. Einen Tag zuvor, am Tag der Deutschen Einheit, sind ein Flohmarkt und ein historischer Handwerkermarkt am landwirtschaftlichen Anwesen des Schlosses Beuggen geplant. Am 5. Oktober wird dann die SWR 4-Showbühne stattfinden, am 6. Oktober das Bezirksmusikfest mit einem ökumenischen Gottesdienst.

Begleitet werden die Festtage von Rahmenprogrammen wie Ausstellungen über die Dorfgeschichte und anderen Aktivitäten, die im Laufe der kommenden Monate noch genauer benannt werden. Geplant ist außerdem eine Orts-Chronik im Buchformat mit über 200 Seiten in hochwertiger Qualität. Daneben habe man sich entschieden, auch ein Programmheft für das Dorfjubiläum aufzulegen, das in Magazinform mit einer Auflage von 1200 bis 1500 Exemplare erscheinen soll, informierte Räuber.

Verein werden an Feierlichkeiten beteiligt

Räuber betonte, dass alles im Rahmen des finanziell Machbaren für das Ortsjubiläum gemacht werden soll. Besonders großen Wert lege man auf die Beteiligung der örtlichen Vereine, denen bereits mitgeteilt worden sei, dass im Rahmen des Jubiläums auch die Gelegenheit bestehe, verdiente Mitglieder mit der Landesehrennadel auszuzeichnen. Dafür gebe es jedoch ganz bestimmte Richtlinien, die es einzuhalten gelte. Vorstellbar seien auch einige Festdamen, die als Repräsentantinnen das Jubiläumsfest begleiten könnten.

Mit eingebunden werden soll außerdem das Gewerbegebiet Schildgasse, das zur Gemarkung Karsau zählt. Dazu seien bereits Gespräche mit beteiligten Gewerbetreibenden vereinbart, so Räuber. Des Weiteren wird derzeit geprüft, ob ein Festzelt im Bereich der Traubenstraße aufgestellt werden kann. Dies sei jedoch nicht zuletzt eine Kostenfrage, so Jürgen Räuber.

Sonnenrainhalle wird hübsch herausgeputzt

Einig sind sich die Ortsverwaltung und die Ortschaftsräte darüber, dass bis zum Dorfjubiläum auch die Sonnenrainhalle herausgeputzt werden soll. Aus diesem Grund fand vor der Sitzung des Ortschaftsrates eine nichtöffentliche Begehung in der Halle statt. Was in diesem Zusammenhang besprochen wurde, wurde in der Sitzung nicht thematisiert.

Räuber sagte nur, dass die Halle für das Jubiläum auch mit Hilfe der Technischen Dienste der Stadt ertüchtigt werden müsse. Ortsvorsteher Räuber verwies auf Gespräche mit der Stadtverwaltung, die im Januar dieses Jahres sowie Anfang März stattgefunden hatten. Im Wesentlichen sei es bei diesen Gesprächen um die Frage gegangen, in welcher Weise die Stadt den Ortsteil im Rahmen des anstehenden Jubiläums unterstützen kann.