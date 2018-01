Rheinfelden Mit Handschlag ins neue Jahr

So war’s beim... Neujahrsempfang beider Rheinfelden, bei dem die zwei Stadtoberhäupte durch einige witzige Momente glänzten

Wenn das Jahr 2018 so wird, wie der Neujahrsempfang beider Rheinfelden am Freitag im Bahnhofssaal war, dann wird es gut, beschwingt und steht unter einem ganz besonderen Stern. Den können die beiden Stadtoberhäupter Klaus Eberhardt und Franco Mazzi mit ihren Mitarbeitern auch gut brauchen, denn beide Städte haben viel vor – jede für sich und zusammen.

Die Atmosphäre: Warm war’s im Bahnhofssaal – und trocken. Draußen regnete es in Strömen, im Foyer entledigten sich die Gäste ihrer zahlreichen nassen Jacken und Schirme und begannen erste Gespräche, die sie beim anschließenden Apero in aller Ruhe fortsetzen konnten. Am Eingang standen Mazzi und Eberhardt und begrüßten jeden Gast mit Handschlag – ein Defilee, das seine Zeit brauchte.

Dennoch war der Bahnhofssaal mit rund 500 Besuchern gut gefüllt, denn auch für die Bürger waren einige Einladungen reserviert worden, die viele Abnehmer fanden.

Die Ansprachen: Beide Rathauschefs gaben in ihren launigen Reden einen Rück- und Ausblick über das Erreichte und die Ziele fürs kommende Jahr. Auf Schweizer Seite wird 2018 das Jahr der neuen Nutzung von ehemaligen Industriegeländen, wie das Densa-Areal, auf dem 150 Wohnungen entstehen werden, oder die Erweiterung des Salmenparks. Auch auf badischer Seite steht Bauen im Fokus, wie Eberhardt erläuterte. Doch nicht nur aus Beton – auch den Ausbau der Kinderbetreuung oder der Angebote für Senioren ließ er nicht unerwähnt. Revue passieren ließ Mazzi außerdem die grenzüberschreitenden Aktivitäten, die sich auch im vergangenen Jahr sehen lassen konnten: Demokratiekonferenz, Brückensensationen oder das Verkehrssymposium waren nur einige Beispiele der gelebten Nachbarschaft.

Fast schon zu einem Jahreskonzert geriet das Rahmenprogramm der Stadtmusik unter der Leitung von Valentin Sacher. Mit einem Michael-Buble-Medley, dem Jazzstandard „Puttin’ on the Riz“ und einem wirklich beachtenswert gespielten Best of Herbert Grönemeyer brachten die Musiker die Gäste so richtig in Schwung und es war schön zu sehen, wie die Fraktionsvorsitzenden Karin Reichert-Moser, Alfred Winkler und Paul Renz einmütig im Takt nickten. Viel fehlte nicht – und es wäre wohl getanzt worden.

Fazit: Ein schöner und stimmungsvoller Abend, der den Besuchern sicher noch länger in Erinnerung bleiben wird. Und ein Abend, auf den die Leitsätze von Eberhardt und Mazzi gut passten.

Der Stadtammann schloss seine Rede mit den Worten von Guy de Maupassant, der übrigens einen Teil seiner Jugend in der Partnerstadt Fécamp verbrachte. „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“ Oberbürgermeister Eberhardt zitierte den Schriftsteller Mark Twain: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“