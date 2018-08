von SK

Rheinfelden – Die Autobahnpolizei Weil am Rhein führte von Sonntag auf Montag Geschwindigkeitskontrollen auf der A 98 und A 5 durch. Der überwiegende Teil der Fahrer hielt sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Montag. Einige jedoch drückten ordentlich aufs Gas. Insgesamt wurden sieben Fahrzeugführer wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Anzeige gebracht. Drei davon müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der traurige Spitzenreiter wurde um 21.14 Uhr im 120er-Bereich der A 98 in Rheinfelden gemessen. Der Mann raste mit 202 Kilometern pro Stunde an der Kontrollstelle vorbei. Der 22-Jährige wird in Kürze ebenfalls seinen Führerschein abgeben und eine ordentliche Geldbuße zahlen müssen.

