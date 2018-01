Rheinfelden/Schweiz Migros wird für sechs Millionen Franken umgebaut

Der Laden in der Nachbarstadt bleibt während des Sommers einen Monat geschlossen. Die Wiedereröffnung ist am 26. Juli geplant.

Im kommenden Sommer müssen die Rheinfelder der Nachbarstadt ohne Migros auskommen. Der Laden an der Lindenstraße soll umgebaut und erneuert werden. Das Baugesuch liegt bis am 12. Februar auf der Bauverwaltung öffentlich auf. „Die Migros Aare baut in ihrem Wirtschaftsgebiet Aargau-Bern-Solothurn nach und nach alle ihre Filialen um und bringt sie auf den neusten Stand“, erklärt Andrea Bauer, Sprecherin der Migros Aare. Das Ziel sei ein Verkaufsstellennetz, das den heutigen Kundenbedürfnissen entspreche.

In Rheinfelden soll der Baustart Ende Juni erfolgen. Die Wiedereröffnung ist am 26. Juli geplant. Während der Umbauphase bleibt die Filiale zu. „Da die Migros nur kurz und größtenteils während der Sommerferien geschlossen ist, verzichten wir auf ein Provisorium“, sagt Bauer. Die Investitionskosten für den Umbau belaufen sich auf rund sechs Millionen Franken.

Erneuert werden sollen Supermarkt, Restaurant und Teilbereiche der Einstellhalle. „Wir möchten unseren Kunden auf der bestehenden Fläche einen modernen Laden anbieten“, so Bauer. Wichtig sei dafür eine attraktive Frischeabteilung, die marktähnlich gestaltet werde und über einen duftenden Brotbackbereich verfüge. „Ebenso wichtig ist eine einfache, schnelle räumliche Orientierung für unsere Kundschaft, was wir durch eine geschickte Anordnung der Regale und Trennwände sowie durch aussagekräftige Themenbilder erreichen wollen. Eine emotionale Schlüsselrolle spielen angenehmes Licht und genug Platz in den Gängen“, erläutert Bauer.

Im Restaurant wird das kulinarische Angebot angepasst, ebenso die Gestaltung der Räume. „Es soll eine gemütliche, einladende und warme Atmosphäre entstehen. Für Kinder gibt es eine Spielecke. Durch die Erneuerung der Haustechnik soll zudem die Energieeffizienz der Filiale verbessert werden.