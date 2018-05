Rheinfelden Mehr als 1700 Besucher fühlen sich bei der Musical Night des Musikvereins Degerfelden wie im siebten Musical-Himmel

Der rote Teppich war ausgelegt im Foyer, die Bühne wurde in effektvolle Spots getaucht, die Akteure boten in schwarz-roter Kleidung ein Bild purer Eleganz: Für drei Tage verwandelte sich der Bürgersaal in ein veritables Musicaltheater.

Bei seiner zweiten Musical Night am Freitag, Samstag und Sonntag führte der Musikverein Degerfelden unter Leitung von Gordon Hein mit einem Projektchor und Starsolisten das Publikum in die Welt faszinierender Musicalmelodien, großer Gefühle, Leidenschaften und Emotionen. Großer Jubel und Standing Ovations waren der Lohn für diese tolle, vom Kulturamt mit veranstaltete Musical-Gala.

Der Saal war drei Mal ausverkauft, insgesamt ließen sich mehr als 1700 Besucher begeistern, bewegen, mitreißen vom dynamischen Sound des Blasorchesters und der Combo, vom ausgefeilten Background-Gesang des Chors und den Stimmen der Stargäste Asiata Blackman, Emanuele Caserta und Sarah Kettenmann. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir das geschafft haben“, sagte Günther Häßler, der als Musikvereinsmitglied, Solist und Moderator mehrfach involviert war in diese professionell und mit enormem Aufwand aufgezogene Show.

Ein Riesenkompliment gebührt dem Mann, bei dem alle musikalischen Fäden zusammenliefen und der den Klangkörper aus 56 Musikerinnen und Musikern, Combo und 20-köpfigem Projektchor stimmig im Griff hatte: Dirigent Gordon Hein, der die Bläser und Perkussionisten höchst motiviert durch die Musicalwelten lotste und mit Geschick und Klanggespür die Arrangements der Nummern für sein Blasorchester maßgeschneidert hat.

Auftakt mit Cats und Mozart

Mit differenziertem, farbigem Klang hob das Orchester in der Ouvertüre zu „Cats“ an. Schön, dass neben populären Blockbustern auch weniger bekannte Musicals wie „Mozart!“ einen prominenten Platz bekamen. Vier Nummern aus diesem Stück wurden aufgeboten: Das komplexe Chorstück „Hier in Wien“ meisterte der Projektchor aus der Frauengruppe „No Limits“ des Gesangsverein Eintracht Herten und der ehemaligen Liederlichen Feelharmoniker stimmlich glänzend.

Günther Häßler sang mit geschmeidiger Stimme, weichem Timbre, wienerischem Charme und Esprit das Lied „A bisserl fürs Hirn, a bisserl fürs Herz“. In „Wir wird man seinen Schatten los“ eroberte der Musicaltenor Emanuele Caserta aus Hamburg die Gunst der Fans mit seiner eindringlichen Stimme, packenden Bühnenpräsenz und der Fähigkeit, die Zerrissenheit eines Rollencharakters spürbar zu machen. Das gelang dem wandlungsfähigen Sänger auch in dem zwiespältigen Charakter des Judas aus der Rockoper „Jesus Christ Superstar“, begleitet von rockigem Gitarrensound und perkussivem Drive. Auch in einem Song von Queen aus „We will rock you“ riss Caserta die Zuhörer mit seiner Powerstimme mit.

Musicaldiva Aisata Blackman sorgt für Glamour

Viel Glamour, mondänes Showflair und eine Wow-Stimme brachte die gefeierte Musicaldiva Aisata Blackman auf die Bühne, die gerade in Stuttgart die Hauptrolle in „Bodyguard“ spielt. Mit prächtiger Soulstimme und viel Emotion sang sie einige Titel aus „Bodyguard“, dem Musical, das auf dem Film mit Whitney Houston und Kevin Costner basiert. In „Greatest Love of all“ legte sie viel Ausdruckswärme in ihre Stimme. Und als sie im Glitzermini in Hits wie „I‘m every woman“, „I‘m your Baby tonight“ und „Queen of the Night“ fulminant mit Power und tänzerischer Verve auftrumpfte, war sie wirklich die „Königin der Nacht“. Perfekt assistiert wurde Aisata Blackman von den Backgroundsängerinnen Kim Schmidt und Natascha Gooneratne, die neben dem Star eine glänzende Figur machten.

Zur Überraschung legten Blackman und Caserta in „My Shot“ auch noch einen furiosen Rap auf die Bühne. Eine gespenstisch-mysteriöse Atmosphäre wurde im Song aus „Rebecca“ beschworen, eindrücklich gesungen von Aisata Blackman, während der Chor geheimnisvoll raunend „Rebecca“ flüsterte und das Orchester die dramatische Stimmung schürte. Höhepunkte waren auch die Nummern aus „König der Löwen“: Sarah Kettenmann sang gefühlvoll „Endlose Nacht“ des verlassenen jungen Löwen Simba. Emanuele Caserta fesselte in „Er lebt in dir“ mit suggestiver Intensität, auch Chor, Blasorchester und Combo beschworen die elementare rhythmische Kraft und Klangmagie dieses Stücks. In „Circle of Life“ zog Günther Häßler zunächst solistisch, dann gemeinsam mit allen Solisten das Publikum in Bann.

Auch die Auszüge aus „Rocky“ wurden umjubelt. In der Hymne „Eye of The Tiger“ präsentierten sich die stimmgewaltige Aisata Blackman und das mit kraftvollem Bläsersound und Drive aufwartende Orchester in Topform. Und Emanuele Caserta sang den Rocky-Song mit beschwörender Kraft und Emotion. Im Duett „Wahres Glück“ zeigten der Sänger und seine Partnerin Sarah Kettenmann viel Gefühl und Herz. Die junge Sarah Kettenmann überzeugte mit frischer, klarer Stimme auch in „There she goes“ aus „Fame“, in dem auch Markus Felber am Saxophon und Dirk Lukasch an der Trompete solistisch brillierten.

Als Aisata Blackman und die Chorsänger in „Take me to Heaven“ aus Sister Act aus dem Choral einen fetzigen swingenden Gospel machten, waren die Fans im siebten Musical-Himmel. Voller Verve und Temperament ging es ab in der Schlussnummer „I wanna dance with somebody“ aus Bodyguard, in der alle Solisten die Leute von den Sitzen rissen. Als Zugabe sang Aisata Blackman „One Moment in Time“ mit so viel Leidenschaft und Hingabe, dass die Fans im Saal Lichter schwenkten: ein echter Gänsehaut-Moment. Eine tolle Musicalnacht, bei der auch das Drumherum stimmte, vom Catering durch die „Wilde Wiiber“ aus Schopfheim bis zur Dekoration.