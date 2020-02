von Elena Borchers

Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend hat Gemeinderätin Hannelore Nuss (SPD), die zugleich Vorsitzende des Tierschutzvereins Rheinfelden ist, einen Wunsch geäußert. Vergangenes Silvester sei in der Gartenanlage neben dem Tierheim am Staffelweg wieder „ordentlich geböllert“ worden, so Nuss. „Wir Helfer haben mehrere Schichten eingelegt, um aufzupassen“, sagte sie.

Dass viele Tiere Angst vor der lauten Knallerei haben und dadurch starkem Stress ausgesetzt werden, sei bekannt. Außerdem bestehe durch die Silvesterraketen immer auch ein gewisses Brandrisiko. Nuss äußerte daher den Wunsch, rund um das Tierheim in Rheinfelden ein Böllerverbot zu verhängen, wie das bereits in vielen Städten, etwa in historischen Ortskernen und anderen schützenswerten oder gefährdeten Orten, der Fall ist. Bürgermeisterin Diana Stöcker nahm den Wunsch auf und versprach, zu prüfen, ob ein Verbot von Silvesterknallern rund um das Tierheim möglich ist.