Rheinfelden Mehr Parkraum für neue Wohnungen

Degerfelder Ortschaftsrat will schärfere Regeln für Bauherren. Zwei Stellplätze bereits ab 80 statt 100 Quadratmetern.

Der Ortschaftsrat Degerfelden hat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag die neue Stellplatzordnung für den Ortskern einstimmig gutgeheißen. Zukünftig müssten demnach für Wohnungen über 50 Quadratmeter anderthalb, für Wohnungen ab 80 Quadratmeter zwei Stellplätze angelegt werden. Die Degerfelder Satzung wäre damit strenger als jene, die sonst im Stadtgebiet gilt und erst ab 100 Quadratmetern zwei Stellplätze vorsieht.

Der Bauausschuss behandelt die Satzung heute; der Gemeinderat entscheidet endgültig am 22. Februar. Der Ortschaftsrat will wegen der engen Verhältnisse im Ortskern weiteren Parkdruck verhindern. In der derzeitigen Situation könne eine Behinderung von Linienbussen oder gar Rettungsfahrzeugen nicht ausgeschlossen werden. Besonders schlimm sei es in der Grenzacher Straße, aber auch auf der Hauptstraße, an der Fridolinhalle und der Alten Schule. Bauherren zukünftiger Wohnhäuser sollen deshalb für ihre eigenen Parkplätze sorgen müssen.

Auslöser für den Wunsch nach einer strengeren Regelung war hauptsächlich das aktuelle Bauvorhaben im Kapellenweg, bei dem ursprünglich sieben Stellplätze für vier Wohnungen vorgesehen waren. Der Bauherr plante dann aber plötzlich mit sechs Wohnungen, was einen Stellplatz pro Wohnung ergeben hätte – für den Ortschaftsrat eindeutig zu wenig, auch wenn es nach dem Rheinfelder Stellplatzschlüssel ausreicht. Bei weiteren Überbauungen wie aktuell beim Gasthaus Lamm will der Ortschaftsrat ähnliches verhindern.

Die neue Satzung betrifft den Ortsetter, der alle Bereiche des Ortskerns umfasst, die keinem Bebauungsplan unterliegen. In Degerfelden betrifft das grob den Bereich Grenzacher Straße, Eichsler Straße und Lörracher Straße nördlich der Kirche. Dort gilt die Landesbauordnung; ein Bebauungsplan für den Ortsetter ist laut Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser wegen der unverhältnismäßigen Kosten unmöglich.

Karin Reichert-Moser wies im Übrigen darauf hin, dass derzeit die Telekom in der Kleinbachstraße Glasfaserkabel verlege; es handle sich nicht um das geplante Breitbandkabel der Stadt.