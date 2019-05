von SK

Rheinfelden – Vermutlich, weil ihm plötzlich unwohl war, kam ein Mann am Montagabend auf der A 861 im Nollinger Bergtunnel mit seinem Auto ins Schleudern und touchierte die Tunnelwand. Das Fahrzeug kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den unverletzten Fahrer ins Krankenhaus.

Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war der Tunnel in Richtung Lörrach gesperrt. Der Verkehr staute. Um ein Vorbeileiten des Verkehrs am Unfall zu ermöglichen, fuhren Polizeibeamte mit ihrem Fahrzeug zur Unfallstelle und forderten Personen, die aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, zum Einsteigen auf.

Hierüber war ein 47-Jähriger Autofahrer verärgert. Er beleidigte die Polizisten. Bei der Feststellung seiner Personalien zeigte er sich weiter unkooperativ und verweigerte zunächst die Herausgabe seiner Dokumente. Letztlich konnte er überzeugt werden. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung.