von sk

Im wahrsten Sinn des Wortes in die Hose gegangen ist ein Ladendiebstahl am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Güterstraße in Rheinfelden.

Hier versuchte ein Mann, im Kassenbereich eine Wodka-Flasche in seiner Hose zu verstecken. Die zu kleine Flasche rutschte jedoch durch das offenbar zu große Hosenbein und zerschellte am Boden. Offenbar selbst erschrocken über sein Missgeschick ergriff er hierauf sofort die Flucht.

Er soll etwa 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß gewesen sein. Der Mann hatte eine Halbglatze und trug eine kurze, beige Hose und eine auffallend blaue Trainingsjacke mit roten Ärmeln.

Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Mann machen können, sie können sich melden unter Telefon 07623 740 40.