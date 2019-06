von Elena Borchers

Es ist kein seltenes Bild: Ein Bettler, der zusammengekauert am Straßenrand sitzt, einen Hund als treuen Gefährten an seiner Seite. Doch nicht immer sind diese Hunde richtig versorgt, müssen etwa in der prallen Hitze liegen und bekommen kein Wasser. Der Tierschutz Rheinfelden wird regelmäßig von besorgten Bürgern zu solchen Szenerien gerufen. Dabei wurden die Tierretter bereits mehrfach – vermutlich von Mitgliedern gewerbsmäßiger Bettelbanden – sehr aggressiv angegangen. Anzeigen haben bisher keinen Erfolg gebracht.

Besonders viele Einsätze im vergangenen Jahr

Gerade im vergangenen, sehr heißen Sommer seien die Tierschützer zu besonders vielen solcher Einsätze ausgerückt. „Wir wurden insbesondere wegen der Hunde gerufen, weil oftmals eine Liegeunterlage oder Regen- beziehungsweise Sonnenschutz fehlte, aber auch Wasser und Futter“, erzählt Hannelore Nuß, Vorsitzende des Tierschutzvereins Rheinfelden, die den Fall auch im Gemeinderat geschildert hat.

Manche lassen vernünftig mit sich reden

Während einige der bettelnden Menschen vernünftig mit sich reden ließen und sich wirklich um ihre Hunde sorgten, seien eine Frau und ihr Begleiter immer wieder sehr negativ in Erscheinung getreten. Die junge Frau säße regelmäßig mit einem Hund vor Einkaufsläden in Grenzach-Wyhlen, in der Schildgasse oder der Rheinfelder Innenstadt. Immer, wenn die Tierschützer die Frau darauf ansprechen wollten, dass der Hund in der prallen Sonne liege, sei das Gleiche passiert: „Die Dame versucht aufzustehen und wegzugehen oder schaut sich um. Dann kommt aus irgendeiner Ecke ein Mann und beschimpft uns“, erläutert Nuß.

Bei Beschimpfungen bleibt es nicht

Und bei Beschimpfungen sei es nicht geblieben. Der Mann sei den Tierschützern gegenüber handgreiflich geworden, drohte ihnen und habe sogar versucht, deren Autoscheibe einzuschlagen. Nuß vermutet, dass es sich bei dem Duo um Mitglieder einer organisierten Bettelbande handelt. Obwohl sie schon mehrfach Anzeige erstattet habe, sei bisher nichts passiert. Zwar bekomme sie große Unterstützung von Polizei und Ordnungsamt, jedoch seien die Verfahren immer wieder mangels öffentlichen Interesses eingestellt worden. „Wir lassen uns davon aber nicht abbringen, zu kontrollieren“, sagt Nuß, die jetzt im Sommer wieder vermehrt mit derartigen Konfrontationen rechnet.

Ein Mangel an öffentlichem Interesse

Wie ein Sprecher der Polizei bestätigt, sei es keine Seltenheit, dass etwa Fälle von Beleidigung und Bedrohung wegen Geringfügigkeit oder mit der Begründung „Mangel an öffentlichem Interesse“ eingestellt würden. Das bedeute jedoch nicht, dass diese Fälle komplett vergessen seien. Sie könnten wieder aufgenommen werden, sofern weitere, ähnliche Anzeigen gegen dieselben Personen folgten.

Beteiligte Personen nur schwer zu fassen

Was das bandenmäßige Betteln angeht, ist es bekanntermaßen sehr schwierig, die beteiligten Personen zu fassen und das verbotene, gewerbsmäßige Betteln nachzuweisen. „Da braucht es langfristige, strukturelle Ermittlungen, um alle Zusammenhänge darzustellen“, so der Polizeisprecher. Dass die beteiligten Personen meist auf dem Ausland kämen, erschwere die Ermittlungen zudem. Und auch das vorrangige Ziel der Tierschützer, den Hund aus einer solchen Situation zu befreien, sei nicht so einfach umzusetzen.

Den Hund darf man nicht so einfach wegnehmen

Da ein Hund als Eigentum gilt, darf er dem Besitzer nicht einfach weggenommen werden. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind hoch. Wenn der Verdacht besteht, dass es einem Hund sehr schlecht geht, ziehe die Polizei einen Tierarzt des Landratsamts hinzu, erklärt der Sprecher. Wenn dieser feststellt, dass der Hund krank ist – und zwar ausdrücklich als Folge von schlechter Haltung – kann das Tier unter gewissen Umständen eingezogen werden. Im Landkreis Lörrach sei ihm aber kein solcher Fall bekannt, so der Sprecher.

Und wieder ein Fall für den kommunalen Ordnungsdienst

Laut Ordnungsamtsleiter Dominic Rago soll sich der kommunale Ordnungsdienst, der im kommenden Jahr eingeführt wird, auch verstärkt mit dem Thema Betteln auseinandersetzen. „Die zwei Mitarbeiter werden derzeit ausgebildet“, so Rago. Sie sollen etwa vermehrt kontrollieren, ob gegen die Polizeiverordnung verstoßen wird, die Betteln aus wirtschaftlicher Not erlaubt, gewerbliches Betteln aber verbietet. Zudem sollen sie Aufklärung und Prävention betreiben, damit etwa auch Fälle, in denen Hunde schlecht behandelt werden, vielleicht im Vorfeld vermieden werden könnten.