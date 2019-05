von Ralf H. Dorweiler

Herr Roschman, mit einem Turn- und Sportverein verbindet man ja automatisch Bewegung. Wieso ist da noch eine „Woche der Bewegung“ nötig?

Hintergrund ist unser 100-Jahr-Jubiläum. Aus dem Anlass haben wir uns bei der Planung zusammengesetzt und überlegt, wie wir feiern wollen. Wir wollten etwas für uns selbst tun, etwas für die Offiziellen und etwas fürs Dorf und seine Bürger. Die Woche der Bewegung und der große Familientag am Samstag haben wir uns ausgedacht, um uns selbst etwas Gutes zu tun und allen Interessenten am Verein. Wir lassen nämlich bei allen Veranstaltungen in der Woche die Türen offen für alle, die bei uns reinschnuppern wollen. Dafür haben wir die Programm-Flyer an die ganze Bevölkerung in Herten verteilt. Man könnte sagen, es handelt sich um einen Tag der offenen Turnhalle.

Kann man sich einfach die Sporthose anziehen und vorbeikommen? Oder ist eine Anmeldung nötig?

Nein, anmelden ist nicht nötig. „Pack die Sporthose ein und komm vorbei“, lautet das Motto. Es ist wirklich ein offenes Angebot. Viele Angebote finden auch im Freien statt, zum Beispiel Yoga auf der TuS-Wiese. Unter blauem Himmel ist Yoga auch cool. Die Kurse finden zudem in dieser Woche alle bei freiem Eintritt statt. Wir wünschen uns, dass die Hertener einfach reinschnuppern können in unser breites Angebot.

Die Angebote für die Kleinsten bis zu den „Unruheständlern“ laufen schon seit Montag. Werden sie denn gut angenommen?

Es haben schon einige neue Leute teilgenommen. Das Marketing ist ja auch auf Hochtouren gelaufen. Wir haben die Flyer verteilt, auf Facebook und Instagram darauf hingewiesen und sprechen natürlich auch die Leute darauf an. Wichtig ist uns, Präsenz zu zeigen. Und den Hertenern zu präsentieren, was alles angeboten wird. Dazu haben wir noch sehr gute Übungsleiter, die neben allem fachlichen Können auch Spaß an der Bewegung rüberbringen.

Die Woche der Bewegung findet zum Jubiläum statt. Die Gründerväter des Vereins hätten sich so eine breite Angebots­palette wohl nicht vorstellen können?

Nein, für die war 1919 Geräteturnen das Thema. Das gab es kein Kickboxen und kein Yoga. Das Angebot hat sich seither extrem entwickelt. Es gibt so viele Sportarten und wir können schon nur einen Teil davon abdecken. Insgesamt haben wir 14 Kinder- und 12 Erwachsenanangebote. Dazu bieten wir gerade vier Kurse an, für die man nicht Mitglied sein muss. Die kann man modular buchen. Zum Beispiel gibt es spezielle Yoga-Angebote, die sehr stark nachgefragt werden. Oder ein Aroa-Kurs, das ist eine Art Gymnastik, die auf Maori-Kampfkunst basiert.

Die Woche der Bewegung gipfelt am Samstag von 10 bis 18 Uhr im Familientag auf der TuS-Wiese. Dabei gibt es die TuS-Adventure-Tour für Teams und Familien. Was kann man sich darunter vorstellen?

Früher hätte man so etwas vielleicht Schnitzeljagd genannt. Wir wollen, dass Eltern zusammen mit ihren Kindern auf Abenteuer-Tour gehen. Sie können zusammen den Weg finden, Rätsel lösen, Dinge suchen und Sachen bauen. Die Route durchs Dorf ist etwas kürzer und einfacher, der Weg durch den Wald anspruchsvoller und weiter. Aber auch sonst haben wir viele Angebote auf der TuS-Wiese. Es ist eben ein Fest für die ganze Familie.

Habt Ihr dafür auch gutes Wetter organisiert?

Es soll laut Prognosen schön werden und wohl auch wärmer. Wir haben schon über die ganze Woche Glück, dass es schön ist. Ich hoffe, dass das Wetter am Samstag auch stimmen wird. Für den Notfall haben wir aber auch ein großes Zelt aufgebaut.