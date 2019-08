von Ralf H. Dorweiler

„Mallorca bis in alle Ewigkeit“ heißt der Debütroman des Journalisten und Schriftstellers Klaus Späne. Der Redakteur, der für die Taunuszeitung über die Region Bad Homburg berichtet, stammt ursprünglich aus Rheinfelden und besucht seine alte Heimat immer wieder gerne.

Alteingesessene Rheinfelder Familie

Die Spänes sind eine in Rheinfelden alteingesessene Familie. Der 1959 geborene Klaus Späne stammt aus Beuggen. Es folgte die Schule in Karsau, dann die Realschule in Rheinfelden. Zwischendurch ging es zwar fürs Abitur nach Freiburg, aber schon zur Ausbildung zog es ihn zurück in die Heimat. Hier absolvierte er im Rathaus eine Verwaltungsausbildung, die er mit einem Diplomstudium zum Verwaltungswirt in Kehl krönte. Doch dann stellte er fest, dass er anderes im Sinn hatte: Seine ersten journalistischen Schritte und sein Volontariat, also die Ausbildung zum Redakteur, schloss er bei einer Rheinfelder Tageszeitung ab, berichtete zehn Jahre in Augsburg und dann für die Frankfurter Rundschau aus dem Rhein-Main-Gebiet.

Immer wieder auf Ibiza und Mallorca

Zwischendrin zog es ihn mit seiner Frau und dem heute erwachsenen Sohn immer wieder nach Mallorca und Ibiza. Ein Jahr lang arbeitete er gar als Redakteur bei der deutschsprachigen Mallorca-Zeitung. „Die Bezahlung war schlecht“, erzählt Späne. Aber er lernte auch ganz neue Seiten der Insel kennen, mit der er sich seit knapp 20 Jahren in einer „intensiven Beziehung“ befindet.

Spuren einer dunklen Epoche

Bei einem Besuch des mallorquinischen Zentralfriedhofs wurde er auf eine Erinnerungsmauer für die Opfer des spanischen Bürgerkriegs aufmerksam. Bei weiteren Recherchen fand er eine Vielzahl Spuren zu der dunklen Epoche der spanischen Geschichte von 1936 bis 1939, die in der Einrichtung des Franco-Regimes resultierte. Späne ging die Idee, das heutige Mallorca in einem Roman mit dieser Geschichte in Verbindung zu setzen, nicht mehr aus dem Sinn. Daraus wurde „Mallorca bis in alle Ewigkeit“.

Beginn: Ein Mord an einem Journalisten

Der Roman beginnt mit dem Mord an einem Journalisten, der sich mit Nachforschungen über genau diese Zeit Feinde geschaffen hat. Späne schickt mit Chefinspektor Pau Ribera einen Ermittler ins Rennen, der sich nach der Trennung von seiner Frau nach Mallorca versetzen ließ und die Insel jetzt erst entdecken muss. Ihm zur Seite steht eine Polizistin, die Tochter deutscher Auswanderer ist. „Sie heißt Cristina Blum“, sagt Späne. „Blum ist der Mädchenname meiner Mutter.“ Dritter im Bunde ist der Rechtsmediziner und als Ur-Mallorquiner Pep Bosch, mit dem Späne das Leben abseits der Touristenpfade aufzeigt.

Deutsche Parallelwelt spielt auch eine Rolle

Die deutsche Parallelwelt auf der Insel, die gerne als 17. Bundesland bezeichnet wird, spielt auch eine Rolle, etwa wenn in einem Altersheim für Deutsche ermittelt wird. Das Buch habe zwar auch Actionelemente, vorrangig gehe es ihm aber um die politischen Aspekte und Hintergründe. Auch wenn er sich Verknüpfungen der Franco-Herrschaft mit dem Nazi-Regime betrachtet, gibt es durchaus lockere Erzählelemente. „Ich wollte es nicht vollkommen bierernst schreiben“, sagt Späne.

Konzept und Textprobe finden Gefallen

Entstanden ist das Buch bei einem Wettbewerb. Der Kölner Emons-Verlag suchte den besten Mallorca-Krimi. Späne wurde zwar nur zweiter, aber Konzept und Textprobe gefielen so gut, dass er trotzdem einen Buchvertrag bekam. Zum Teil hat er in Rheinfelden am Manuskript gearbeitet. „Meine Eltern gehen auf die 90 zu“, begründet er die häufigeren Besuche. Und es gibt noch einen Grund: „Wenn man älter wird, wird man sich seiner Wurzeln wieder mehr bewusst.“ Wenn er hier ist, geht er gerne in die Buchhandlung Merkel. Dort möchte er im kommenden Jahr eine Lesung geben.

Ein wichtiger Handlungsort ist verschwunden

Erschienen ist sein Buch im Mai. Seither war er natürlich wieder auf Mallorca – auch, um dort die Premierenlesung zu halten. Dabei musste er feststellen, dass ein wichtiger Handlungsort des Romans verschwunden ist: Eine Bar, in der der Ermittler oft sitzt, war mitsamt dem Rest des Gebäudes abgerissen worden. Immerhin fand sich in der Nähe eine andere Bar, die für einen möglichen zweiten Teil um Pau Ribera ein guter Ersatz sein könnte. „Die Insel verändert sich eben ständig“, sagt Späne.

Auch seine Heimatstadt verändert sich

Aber nicht nur Mallorca ist Veränderungen unterworfen. „Seit ich weg bin, hat sich so viel getan in Rheinfelden“, sagt er. Eine Veränderung in der Stadt würde er begrüßen: „Ich fände es schön, wenn der Rheinsteg gebaut würde.“ Kritischer sieht er dagegen den Bau der Autobahn 98: „Ich kann nicht verstehen, wie man den Dinkelberg so brutal zerschneiden kann.“