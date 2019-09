von Boris Burkhardt

Es war Bürgermeisterin Diana Stöcker deutlich anzumerken, dass dies für sie kein Pflichttermin war: „Diese Plakette ist eine sehr, sehr schöne Auszeichnung: Der Maien ist für die gesamte Stadt ein Aushängeschild“, versicherte sie der Wirtefamilie Börner, Senior Reinhard und Junior Oliver mit Frau Sandra, mit denen sie persönlich bekannt ist. Ausgezeichnet wurde der Maien, der am 12. und 13. Oktober 125 Jahre Familienbesitz und 250 Jahre Schankgerechtigkeit feiert, als „Historisches Gasthaus in Baden“.

Touristische Belebung der Traditionshäuser

Verliehen wird diese Auszeichnung vom gleichnamigen Onlineportal, das vom Laufenburger Hobbyhistoriker Frank Joachim Ebner „aus Liebe zur regionalen Traditionsgastronomie“ betrieben wird, wie es auf dem Portal heißt. Mehr als 70 Gasthäuser, vorwiegend in Südbaden, hat Ebner bisher auf seiner Homepage porträtiert.

Sein Ziel sei die kulturgeschichtliche und touristische Belebung der Traditionshäuser. Bedingung für die Aufnahme als „Historisches Gasthaus in Baden“ ist eine Wirtsfamilie, die das Haus schon seit Generationen führt oder sich besonders für das historische Erbe einsetzt.

Gegen das Gasthaussterben

Stöcker unterstützt diese Idee in Zeiten des radikalen Wirtshaussterbens: Schon in 15 Jahren werde es in Baden-Württemberg keine traditionellen Häuser mehr geben, befürchtet sie. Auch Ortsvorsteher Stefan Eckert, bei seinem ersten öffentlichen Termin als Nachfolger Reinhard Börners, vermutet, dass der Maien bald ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Dinkelberg sein wird: „Wir Eichsler sind froh, dass wir ihn haben.“

Stöcker lobte die Anstrengungen, die die Familie Börner unternehme, um das Haus attraktiv zu halten, so 1966 mit der Kegelbahn, 1994 mit dem Anbau von Hotelzimmern und Festsaal, zuletzt 2006 mit dem Wintergarten und der neuen Rezeption. „Der Maien ist ein wichtiger Eckpfeiler für den Tourismus auf dem Dinkelberg“, sagte Stöcker. So fiel es ihr auch nicht schwer, die Anfrage Ebners, ob sie Patin des Maien als „Historisches Gasthaus“ werden wolle, zu bejahen.

Der Maien ist nachweislich seit 1749 in Betrieb, das Gebäude an sich geht aber auf das frühe 16. Jahrhundert zurück. Er gilt damit als eines der ältesten Wirtshäuser auf dem Dinkelberg. Seit 1894 wirten die Vorfahren von Reinhard und Oliver Börner auf dem Maien. Weil der Betrieb immer an die Tochter vererbt wurde, wechselte der Familienname mit jeder Generation. Oliver und Sandra Börner übernahmen den Maien 2012 in fünfter Generation.