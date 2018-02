Rheinfelden Mängel an Gebäuden in Herten sorgen für Unmut

Mängel an Gebäuden in Herten sorgen für Unmut

In Herten erfüllen einige öffentliche Objekte nicht die notwendigen Sicherheits- bzw. Brandschutzvorschriften. Der Ortschaftsrat reagiert jetzt mit einem Dringlichkeitsantrag an die Stadtverwaltung.

Baurechtliche Mängel in der Scheffelhalle und in weiteren Objekten im Stadtteil sollen umgehend behoben werden. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag an die Stadtverwaltung hat der Ortschaftsrat Herten in seiner Sitzung am Montag beschlossen.

Darin beantragt der Ortschaftsrat vor allem, umgehend die baulichen Brandschutzmängel im Untergeschoss der Mehrzweckhalle zu beheben, ebenso in und um den sogenannten Gymnastikraum sowie in weiteren städtischen Veranstaltungsräumen in Herten. Darüber hinaus fordern die Räte, dass der Gymnastikraum in der Scheffelhalle als Mehrzweckraum für Sport, Kultur, Versammlungen und Veranstaltungen gemäß der Versammlungsstättenverordnung umgenutzt wird. Sie fordern die Stadtverwaltung außerdem dazu auf, weitere Bestuhlungspläne für Veranstaltungen im Erd- und Untergeschoss der Scheffelhalle auszuarbeiten. Diese sollen die verschiedenen Nutzungsvarianten abbilden.

Den Stein ins Rollen gebracht hat die zurückliegende Fasnachtskampagne, als einige Hertener Vereine Anträge auf Schankgenehmigungen gestellt hatten. Wörtlich heißt es in dem Dringlichkeitsantrag, dass die „beteiligten Ämter und Vereine daraufhin große zeitliche wie emotionale Belastungen hinnehmen mussten“, um die Veranstaltungen genehmigt zu bekommen. Im Rahmen der verwaltungsmäßigen Prüfung wurden den Veranstaltern hohe Auflagen erteilt.

Weiter heißt es, dass vor etwa einem Jahr die Hertener Ortsverwaltung den Auftrag gehabt habe, alle Objekte zu melden, die bei Festen und Versammlungen in Herten genutzt werden. Es sollte überprüft werden, ob diese die baurechtlichen Auflagen zum Brandschutz erfüllen. Bei städtischen Gebäuden sollten die Maßnahmen dann vom Amt Gebäudemanagement umgesetzt werden. Bislang sei aber nichts geschehen, wird im Antrag betont. Es ist sogar von Versäumnissen die Rede, die erst durch die Schankgenehmigungsverfahren während der Fasnacht 2018 ans Licht kamen.

Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller betonte, dass die Stadt rechtlich verpflichtet sei, im Fall fehlender Brandschutzmaßnahmen Abhilfe zu schaffen. Die Räte betonten in diesem Zusammenhang das große ehrenamtliche Engagement der Hertener Vereine für die Lebensqualität innerhalb des Dorfes und der Stadtgemeinschaft. Der Ortschaftsrat bittet die Stadtverwaltung nun um zügige Behebung baurechtlicher Mängel. Dazu zähle nicht nur die Scheffelhalle, sondern auch der Rathauskeller, in dem etwa die IG Weinbau ihre Weinverkostungen und Versammlungen abhält. Hartmann-Müller sieht hier die Notwendigkeit eines zweiten Fluchtweges. Just vor dem Fasnachtstreiben habe die Stadt vorsorglich schon einmal ein Hinweisschild anbringen lassen, das den bisher einzigen Fluchtweg aus dem Rathauskeller markiert. Ähnliche Maßnahmen habe auch der Tus Herten vor den Fasnachtsveranstaltungen ergreifen müssen.

„Bei der Scheffelhalle gab es tatsächlich zwei Mängel in Sachen Brandschutz, die vor der Fasnachtsveranstaltung nicht behoben wurden“, sagt Erik Fiss, Leiter des Amts für Gebäudemanagement, auf Nachfrage. Dies hänge damit zusammen, dass der Stadt die Veranstaltung im Vorfeld nicht bekannt gewesen und die Umsetzung der Maßnahmen – unter anderem das Einbauen einer Trennwand – kompliziert seien. Durch eine Brandwache habe die Veranstaltung aber dennoch stattfinden können, so Fiss.