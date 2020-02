von Ingrid Böhm

Mit dem 1. Mai zieht Henrike Fuder als Nachfolgerin von Claudius Beck im Kulturamt ein. Die 39-jährige Germanistin (Magister an der Uni Regensburg) hat außerdem Pädagogik, mündliche Kommunikation und Bühne/Film/Medien studiert. Sie bringt breite Kulturerfahrung aus verschiedenen Sparten mit und vom Rundfunk und dem Festspielhaus Baden-Baden, ihrer Heimatstadt, auch ein Netzwerk an Verbindungen in die neue Position mit.

Rheinfelden Die Seelsorgeeinheit Rheinfelden schult ihre Jugendbetreuer für den richtigen Umgang mit Kindern ohne Gewalt Das könnte Sie auch interessieren

OB Klaus Eberhardt und Bürgermeisterin Diana Stöcker freuten sich im Mediengespräch am Mittwoch, eine Macherin vorstellen zu können, die Kontinuität für die kommunale Kulturarbeit durch ihre breite Ausrichtung verspricht. Ein „eigenes Profil ist erwünscht“ bei der Entwicklung von Schwerpunkten, betonte Eberhardt bei der Vorstellung.

Große Resonanz auf Stellenausschreibung

Dabei geht die Verwaltungsspitze davon aus, dass die etablierten Formate sich fortsetzen und mit dem Wechsel in der Leitung sich ein „Prozess mit Anpassungen“ entwickelt. „Was uns überzeugt hat, ist ihre Vielfalt in unterschiedlichen Bereichen“ und auch die internationale Erfahrung als Projektmanagerin am Festspielhaus in Baden-Baden von 2012 bis 2016, erklärte Diana Stöcker, die im Auswahlverfahren federführend wirkte. 28 Bewerbungen lagen der Verwaltung für die Position gleich im ersten Anlauf vor, was im Vergleich zur Resonanz auf sonstige Stellenausschreibungen starkes Interesse belegt.

Rheinfelden-Minseln Im Rheinfelder Ortsteil Minseln entstehen bald 42 Wohnhäuser Das könnte Sie auch interessieren

Viel Zeit für die Einarbeitung

Dass der Gemeinderat den Personalvorschlag der Verwaltung akzeptiert hat, freut im Rathaus. Der OB sieht durch die frühzeitige Entscheidung Ende Januar die erforderliche Sicherheit, dass bis zum Ausscheiden Becks Ende Juli genügend Zeit für die Einarbeitung besteht. Die Brückensensationen im August, die Beck mit der Grün 07 als erfolgreiches Straßentheaterfestival am Rhein begründete, tragen in diesem Jahr noch seine Handschrift. Auch eine Reihe von Terminen im nächsten Jahr werden mit Künstlerverpflichtungen noch von ihm auf den Weg gebracht.

Rheinfelden: kein unbekanntes Pflaster

„Ich freue mich auf den 1. Mai“, ließ die künftige Leiterin freudig im Gespräch wissen. Rheinfelden ist für die alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern, die in Schopfheim lebt, längst kein unbekanntes Pflaster mehr. Durch Kino, Kurse bei der VHS und ihren Lebensgefährten, den sie hier kennengelernt hat und die überörtlich bekannten Brückensensationen, hat sie bereits eine Vorstellung von Rheinfelden und vertieft jetzt ihre Eindrücke.

Rheinfelden/Schweiz In der „Manhattan-Bar“ spenden die Zuhörer für die Gage der Musiker Das könnte Sie auch interessieren

Von sich sagt sie mit Blick auf den Lebenslauf: „Ich bin ein Kulturmensch“, auch wenn sie seit 2016 in einem etwas anderen Feld als Qualifizierungsberaterin der IHK Hochrhein-Bodensee beruflich unterwegs ist. In ihrer Laufbahn sammelte sie vielseitige Erfahrungen und wirkte auch verantwortlich für Veranstaltungsformate für Kinder und Jugendliche. Ihre Berufspraxis umfasst auch Hörspiel-Regieassistentin beim Saarländischen Rundfunk, Manuskript-Lektorat beim Deutschlandradio bis zur Programmplanung bei der ARD in Saarbrücken. Fuder kann zudem ein berufsbegleitendes Studium „Allgemeines Kulturmanagement“ vorweisen und kennt sich mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im Marketing aus.