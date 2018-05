Rheinfelden Macher planen für das 50. Trottoirfest jede Menge Attraktionen

Zur Jubiläumsausgabe des Trottoirfests gibt es mit dem Friedrichplatz einen neuen Festbereich. Was das Fest der Feste sonst noch bietet, erfahren Sie hier.

Noch bunter, noch mehr Attraktionen und ein neuer Festbereich: Die 50. Auflage des Trottoirfestes vom 25. bis zum 27. August verspricht ein aufregendes Jubiläumsfest. „Das wird eine Riesenparty, ein richtig geiles Fest“, lautet die Botschaft des Trottoirvereinsvorsitzenden Thomas Schmiederer.

Matrosinnen mit Rollschuhen kommen aus Fécamp

Höhepunkt ist zweifelsohne der Auftritt der „Mari-nette de Fécamp“ – junge Mädchen im Matrosenkostüm auf Rollschuhen werden zum Zeichen der Städteverschwisterung Rheinfelden erobern – wie in den Anfängen des Trottoirfests. Dazu sagt Thomas Schmiederer begeistert: „Nach Jahren haben wir es wieder geschafft, diese Gruppe nach Rheinfelden zu holen. Tolle Leistung.“ Die rollschuhfahrenden Französinnen werden bei der Festeröffnung mit dabei sein und am Samstagabend einen kleinen Umzug von der Karlstraße zum Friedrichsplatz gestalten.

Apropos: Zum ersten Mal in der 50-jährigen Trottoirfestgeschichte wird auch auf dem Friedrichplatz gefeiert. Dort werden all jene Buden und Zelte untergebracht, die bisher auf dem Parkplatz am Ende der Elsa-Brandström-Straße daheim waren. Vom Umzug betroffen sind das Ahnennest Nollingen und die Höllhooge-Bruet mit Weinbrunnen und einem (noch größeren) Bierwagen, die große Bühne, Toiletten- und Kühlwagen.

Fassanstich erstmals auf dem Friedrichplatz

Auf dem Friedrichplatz findet auch der traditionelle Fassanstich am Freitagabend statt. „Wir wollen keinen Unterbruch zur Trottoirfestmeile, deshalb ist von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, die Basler Straße/Friedrichstraße in diesem Bereich gesperrt“, kündigte der technische Leiter, Helmut Augsten, an. Die kleine Bühne bleibt an ihrem bisherigen Standort Alte Landstraße/Brückenbereich.

Gerd Lustig übernimmt die Moderation

Musik und Show sorgen an allen drei Festtagen für Abwechslung, Gaudi und Kurzweil. Dazu kündigt Martin Deutzer euphorisch an: „Ich bringe einen grandiosen philippinischen Sänger mit, der in Zürich lebt; die Eurodancers treten auf; und es gibt eine Rock’n’Roll- und Gitarrenshow.“

Außerdem seien Gastsängerin Sandra Kaiser und Journalist Gerd Lustig als Moderatoren im Einsatz. Möglich gemacht werde auch ein großes Kinderprogramm. Ob Kasperle, Kinderschminken, Basteln oder Autoscooter und Eurokinderland – da werden die Kinderherzen höher schlagen.

FSV Rheinfelden ist erstmals nicht dabei

17 Rheinfelder Vereine plus die vier Partnerstädte machen beim Trottoirfest mit. Nicht mehr dabei ist der FSV Rheinfelden: Laut Schmiederer ist Personalmangel der Grund. Erfreulich für die Gäste dürfte der einstimmige Beschluss sein, dass trotz leicht steigender Einkaufspreise der Getränkepreis nicht erhöht wird.

Jubiläumsbuch wird am 18. August vorgestellt

Bereits am Freitag, 18. August, geht es offiziell mit dem Rheinfelder Fest der Feste los. Da wird im Foyer der Sparkasse Rheinfelden das Buch „50 Jahre Trottoirfest“ vorgestellt. Es gibt eine Auflage von 1000 Stück; ein Buch kostet zehn Euro. Vereinsvertreter werden zudem auf dem Rheinfelder Wochenmarkt und am Eingang des Trottoirfests das Jubiläumsbuch anbieten.