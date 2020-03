von sk

Adelhausen – Die Hauptversammlung des Musikvereins Adelhausen wurde musikalisch eröffnet, bevor man gemeinsam das Geleistete Revue passieren ließ. Dabei gab es beim Jugendorchester besonders das „Kids in Concert“ und die Teilnahme an der „Fête de la Musique“ in Steinen zu erwähnen. Das Aktivorchester blickte auf einen guten ersten Mai, ein gelungenes Doppelkonzert mit dem Musikverein Nollingen und auf ein erfolgreiches Jahreskonzert zurück.

Auch für das laufende Jahr sind bereits einige Termine geplant, wie das Waldfest am 1. Mai, die Kulturnacht in Rheinfelden, das Frühschoppen am Blumenfest in Hochsal, das Güggelifest in Wyhlen und natürlich das Jahreskonzert. Dem Jugendorchester wird 2020 auch nicht langweilig werden. Seine Mitglieder zeigen bei „Kids in Concert“ am 10. Mai wieder was sie können, spielen am Familientag und am Jahreskonzert. Speziell bei „Kids in Concert“ haben Jugendliche, die gerne ein Instrument spielen möchten, die Gelegenheit, sich die Sache einmal genauer anzuschauen. Auch ist jeder, der gerne mitmachen würde, in den Musikstunden des Jugendorchesters am Montag ab 18 Uhr oder in der Musikstunde des Aktivorchesters immer dienstags ab 20 Uhr im Probelokal im Feuerwehrhaus willkommen. Das Alter spielt dabei keine Rolle.

Der Musikverein freute sich über die Ernennung von drei neuen Aktivmitgliedern: Franziska Kohler (Trompete), Henrik Meier (Alt-Saxophon) und Florian Renk (Tuba). Neben diesen Neuzugängen gab es auch Verabschiedungen und Wechsel im Vorstand: Manuela Rau-Trüby (Kassiererin) und Karl Rütschle (Beisitzer) stellten sich nicht mehr zur Wahl. Martin Trüby beendete nach 45 Jahren im Verein, und vielen Jahren im Vorstand seine aktive Musikerkarriere. Neu und wiedergewählt wurden: Manuel Renk (Stellvertreter), Mona Zimmermann (Kassiererin neu), Katja Wöhrle (Beisitzer), Nico Maier (Beisitzer neu), Maren Meier (Notenwart), Nicole Tscheulin (Notenwart neu) und Patrick Kuder (Kassenprüfer neu).

Der Musikverein Adelhausen hat 270 Passivmitglieder, 35 Aktive Mitglieder und 33 Jungmusiker. Kontakt per E-Mail (1.Vorstand@musikverein-adelhausen.de) oder im Internet (www.musikverein-adelhausen.de).