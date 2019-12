von Heinz Vollmar

Bei der Hauptversammlung der DLRG Rheinfelden bestätigte sich das außerordentlich hohe Leistungsniveau der Gruppe in den Berichten des Vorstands. Die Versammlung beschloss eine Beitragserhöhung und ehrte zahlreiche Mitglieder. Als unverzichtbar bezeichnete Julia Frech bei ihrem Bericht zum Referat Schwimmen die Schwimmausbildung von Kindern, die mittlerweile aufgrund fehlender Hallenbad- oder Freibadkapazitäten vielerorts zu kurz komme. In Bezug auf die Ausbildung verwies sie auf insgesamt 21 Trainer, die 120 aktive Trainingskinder betreuen würden. Daneben verfüge die Gruppe Rheinfelden über 15 aktive Lehrscheininhaber. Als neuen Lehrscheininhaber begrüßte sie Florian Karpstein. Frech betonte die Bedeutung der Aus-und Weiterbildung, die intern auch über Trainerworkshops gewährleistet werde. Für das kommende Jahr kündigte sie erneut Anfängerschwimmkurse, die Einarbeitung neuer Trainer, Trainerwochenenden sowie das Bemühen um neue Lehrscheinanwärter an.

338,5 Wachstunden im Freibad

Zu den mannigfaltigen Aufgaben im Team Einsatz referierten Jens Witzig, Jan Laleike und Kathrin Weber. Sie verwiesen auf eine Vielzahl an Übungen, an der die Ortsgruppe auch überregional teilnahm und auf die exzellente Zusammenarbeit mit anderen DLRG-Gruppierungen. In Bezug auf die Bereiche Sicherung und Wachdienste erinnerten sie an 338,5 Wachstunden im Freibad in Rheinfelden und neun Sicherungen bei Rheinschwimm-Veranstaltungen beidseits des Rheins. Zwei Rheinschwimmen wurden in Rheinfelden ausgerichtet. Für Juli 2020 kündigten sie wöchentliche Rheinschwimmen an.

Engagement beim Katastrophenschutz

Eine positive Bilanz zog das Einsatz-Team auch hinsichtlich des Engagements beim Katastrophenschutz und der Tauchgruppe sowie beim Jugend-Einsatz-Team, das ein umfangreiches Ausbildungspensum im Jahr 2019 absolvierte. Erfreut zeigte man sich über die Beschaffung eines neuen IRB‘s (Inflatable Rescue Boat), das seit diesem Jahr mehr Flexibilität auch bei Überland- und Hinterland-Einsätzen ermöglicht. Für 2020 soll ein Tauchgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz bereitgestellt werden und auch das Sanitätstraining und die Ausbildung im Jugend-Einsatz-Team soll intensiviert werden.

DLRG erhöht Beitrage

Beschlossen wurde eine Beitragserhöhung für Jugendliche von bisher 30 auf 40 Euro pro Jahr und für Erwachsene von 40 auf 60 Euro. Der Familienbeitrag steigt von bisher 80 auf 120 Euro. Mehrere Vertreter der Blaulichtorganisationen waren bei der Hauptversammlung anwesend. So auch der Bezirksvorsitzende Helmut Weber, Vertreter befreundeter DLRG-Gruppen sowie Paul Renz für den Gemeinderat und die Verwaltung. Er versprach alles dafür zu tun, dass auch das dringend gewünschte Mehrzweckbad alsbald Wirklichkeit werden kann.

Abzeichen für Verdienste

Für Verdienste in der Gruppe Rheinfelden wurden Jens Witzig und Jan Laleike mit dem bronzenen Verdienstabzeichen ausgezeichnet. Ebenso Christian Schmalzbauer, der an der Versammlung nicht teilnehmen konnte. Das silberne Verdienstabzeichen erhielt Frank Nikolaus und in Abwesenheit Markus Weber. Das Abzeichen in Bronze wurde darüber hinaus an Jannick Richter für dessen zehnjährige Mitgliedschaft in der Gruppe Rheinfelden verliehen. Nicht anwesend waren die zu ehrenden Mitglieder Jürgen Hausin (40 Jahre), Sandra Böhler, Dirk Barkmin, Brigitte Endert, Jörg Endert, Melanie Endert, Lena Endert, Sonja Mayer, Nikolai Trefzger, Florian Fiedler (je 25 Jahre), Raphael Zäh, Raul Ostaritz, Franziska Babic, Ronya Zäh und Sophie Lanske (je 10 Jahre).