von Claudia Gempp

Rheinfelden (gep) Sommer, Sonne und ganz viel Lesespaß! Nach dieser Devise nahmen 148 Mädchen und Jungen bei der Sommerleseaktion der Stadtbibliothek „Heiß auf Lesen“ teil. Alle waren am Samstag zur Abschlussfeier in den Lesesaal der Stadtbibliothek eingeladen.

Ziel der landesweiten Aktion, an der sich über 150 Bibliotheken in ganz Baden-Württemberg beteiligten, ist es, den Spaß und die Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu wecken. Für die Stadtbibliothek war es sogar ein kleines Jubiläum, denn sie beteiligt sich bereits zum fünften Mal an der Aktion.

Die Kinder hätten neun Wochen lang „tapfer und fleißig gelesen“, und es sei „super, dass so viele mitgemacht haben“, freuten sich die verantwortlichen Mitarbeiterinnen Kira Harsch und Miriam Schornstein. Insgesamt stand eine Auswahl von zirka 360 Titeln bereit, die sich besonders an die Altersgruppen von sieben bis 15 Jahren richteten. Am Ende wurden 711 Ausleihen gezählt. Ganz neu erschiene Titel mischten sich mit Dauerbrennern. Die breitgefächerte Auswahl bot spannenden, anspruchsvollen und unterhaltsamen Lesestoff.

Auf Nachfrage erzählten alle, dass sie gerne mitgemacht hätten, weil sie auch sonst viel lesen würden: Ein Zwölfjähriger verriet, dass ihm Comics und Geschichten mit Monstern am besten gefallen hätten, die achtjährige Mia las am liebsten die „Conny-Bücher“, und Freundin Hannas Lieblingsbuch handelte von „geschrumpften Käfern“, aber es sei alles ist gut ausgegangen.

Nach dem musikalischen Auftakt griff Miriam Schornstein auf unterhaltsame Weise das Thema der Aktion auf, indem sie mit der drolligen Plüschfigur Günter, „der in der Bibliothek lebt und sich von guten Geschichten ernährt“, einem Kind zuwarf, welches eine bestimmte Frage beantworten sollte, zum Beispiel „Was hat dir am besten gefallen, gab es einen bestimmten Superhelden, oder welches war dein allererstes Buch?

Entsprechend eingestimmt fieberte das Publikum dem angekündigten Auftritt von Zauberkünstler Tanjano entgegen, der mit verblüffenden Tricks und coolen Sprüchen Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu begeistern wusste. Zum krönenden Abschluss der Leseaktion gab es für alle Teilnehmer eine schöne Urkunde.

Als fleißigste Leseratten ausgezeichnet wurden: Kai Sommer (44 Bücher), Anton Klein (28), Enie-Marlen Brugger (26), Joyline Bratz (23) und Fiona Reinke (21). Einen Sonderpreis, weil sie alle fünf Jahre „Heiß auf Lesen“ mitgemacht haben, erhielten Laura Heckermann und Sonja Körner.