Zum Ferienbeginn konnten sechs junge Menschen in der Volkshochschule Rheinfelden (VHS) im Beisein einiger Lehrkräfte ihr Hauptschulabschlusszeugnis entgegennehmen. Jeweils drei junge Frauen und Männer – mit und ohne Migrationshintergrund – hatten seit Oktober 2018 am 13. Vorbereitungskurs auf die Schulfremdenprüfung teilgenommen und zwischen Mai und Juli dieses Jahres die Prüfungen in Deutsch, Mathematik, Englisch, Politik und Wirtschaft sowie eine Präsentationsprüfung erfolgreich absolviert.

Letzte Amtshandlung für Gaby Dolabdjian

Einige der Absolventen wollen nun mit einer Lehre beginnen, andere haben sich bereits für die Abendrealschule entschieden, für die deren Schulleiter Volker Greßlin bei der Zeugnisfeier geworben hatte. Für Gaby Dolabdjian war die Zeugnisübergabe die letzte „Amtshandlung“ als VHS-Leiterin vor dem Ruhestand. Sie lobte die Schüler für ihr Durchhaltevermögen und wünschte ihnen viel Erfolg. Darüber hinaus bedankte sie sich bei allen Lehrkräften und Prüfungsbegleitern für ihr sehr empathisches Engagement während dieses für viele entscheidenden Jahres.