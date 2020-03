von Rolf Reißmann

Seit Anfang März arbeitet Lena Gsellinger bei der Stadtverwaltung. Sie erfüllt mit 40 Prozent ihrer Arbeitszeit die Aufgabe der Betriebsleiterin Finanzen im Bürgerheim. Bisher hatte Thorsten Braatz diese Funktion inne, nun aber wechselte er zur Leitung des Rechnungsprüfungsamtes.

Den größeren Teil ihrer Arbeitszeit widmet Lena Gsellinger der Projektsteuerung städtischer Großprojekte. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sieht in der Schaffung dieser neuen Stabsstelle ein gute Lösung, um solch aufwändige Vorhaben wie den Umbau des Bürgerheims, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses oder des Hallenbades aus einer Hand zu steuern. „Damit konzentrieren wir die städtischen Zuständigkeiten, sowohl für die Finanzen als auch für sachliche Entscheidungen“, begründete er. „Unberührt davon bleiben aber alle Mitwirkungen der jeweiligen Fachleute für die sachlich erforderlichen Entscheidungen.“ Es gehe vorwiegend um Beschleunigung und Eindeutigkeit von Führungsprozessen.

Viele praktische Erfahrungen

Lena Gsellinger hat an der Dualen Hochschule in Lörrach Betriebswirtschaftslehre studiert. Anschließend absolvierte sie noch ein berufsbegleitendes Studium in Heidelberg zum Projektmanagement im Bauwesen. Während der letzten Jahre sammelte sie praktische Erfahrungen in mehreren Bauunternehmen, unter anderem bei den im Dreiländereck aktiven Firmen Implenia und Schleith. So führte sie Investitionsanalysen durch oder koordinierte zwischen Bauträgern, Architekten und Generalunternehmen. In einer Schweizer Firma erwarb sie Kenntnisse bei der Qualitätssicherung.

Vielfältige Berufserfahrungen

„Für mich ist die neue Tätigkeit eine Herausforderung, in der ich die gesamte Vielfalt meiner bisherigen Berufserfahrungen einbringen kann,“ sagte sie bei ihrer Vorstellung im Rathaus. Von Klaus Eberhardt erhielt sie unter anderem den Auftrag, beim Bau des Bürgerheims einen vierteljährlichen Baureport zu erstellen. Sie halte es auch für ratsam, die städtischen Zuständigkeiten gegenüber der Vielzahl von Leistungserbringern in einer Hand zu konzentrieren, dann wüssten alle, wer der Ansprechpartner bei der Stadt ist. Aus der Privatwirtschaft bringt Lena Gsellinger die Erkenntnis mit, dass bei der öffentlichen Hand die Kostenkontrolle gerade wegen der Vielfalt der Partner noch konzentrierter durchgeführt werden müsse. Eberhardt ergänzte, dass durch eine konzentrierte Projektleitung mögliche Fehlentwicklungen wesentlich schneller erkannt und Korrekturen eingeleitet werden könnten. Damit entstehe bei Großprojekten auch langfristig mehr Sicherheit in der Bauausführung.