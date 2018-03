Rheinfelden Leistung zahlt sich aus: Stadt Rheinfelden nominiert seine Sportler des Jahres

Zur Sportlerin des Jahres wurde Luisa Gathmann vom Ruderclub, zum Sportler des Jahres Tim Meier vom Radsportverein gewählt. Mannschaft des Jahres wurden Ole Schneider mit Josha Holl, ebenfalls vom Ruderclub.

Die Stadt feierte am Freitagabend unter großer Beteiligung von Bürgern und Organisationen die Sportler des Jahres. Bei den Frauen wurde Luisa Gathmann, Tim Meier bei den Männern und als Mannschaft Ole Schneider und Josha Holl gewählt.

Die Stimmung

Schon vor Beginn des offiziellen Programms trafen sich die Sportler, Vereinsmitglieder und andere Gäste zum Stehempfang im Bürgersaal. Auch Vertreter des Gemeinderats und der Verwaltung waren da, ebenso wie Angehörige der Sportkommission aus Schweizer Rheinfelden. Auf der Bühne spielte die New Redhouse Jazzgang stimmungsvoll auf. Immer mehr Besucher trudelten ein, so dass sogar nachbestuhlt werden musste.

Die Sportler des Jahres

Dieter Wild, Vorsitzender des Stadtsportausschusses, stellte fest: „Diese Vielzahl an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis ins Seniorenalter zeigt, dass der Sport in Rheinfelden erfolgreich ist.“ Zur Wahl der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2017 waren vier Frauen, drei Männer und zwei Mannschaften nominiert. Die New Redhouse Jazzgang überbrückte die Pause für den Wahlvorgang, bevor Oberbürgermeister Klaus Eberhardt verkündete: Zur Sportlerin des Jahres wurde Luisa Gathmann (Ruderclub), zum Sportler des Jahres Tim Meier (Radsportverein) gewählt. Mannschaft des Jahres wurden Ole Schneider und Josha Holl (Ruderclub).

Die Sportlerehrung

20 Sportlerinnen, 13 Sportler, fünf Mannschaften und fünf Ehrenamtliche erhielten Ehrungen. Wild bat sie nach und nach auf die Bühne, wo er ihre Erfolge des vergangenen Jahres mit Urkunden und Gutscheinen würdigte. Natürlich erfuhr man auch kurz etwas zu ihrem jeweiligen Werdegang und Hintergrund. Einige Sportler befanden sich gerade auf Wettkämpfen oder im Trainingslager und wurden durch Angehörige oder Vereinsmitglieder vertreten.

Die Karateschule

Eine große Zahl der geehrten Sportler kam von der Rheinfelder Karateschule Ortiz. „Der Stadtsportausschuss vertritt zwar die Vereine, aber die Sportlerehrung ist auch für Sportler offen, die nicht in einem Mitgliedsverein sind“, führte Wild aus. Maßgeblich für Ehrung und Wahl ist, dass die Sportler in Rheinfelden wohnen. 18 Mädchen und Jungen der Karateschule würdigte Wild für ihre sportliche Leistung. Schulleiter und Trainer Cesar Ortiz berichtete stolz von den guten Einzel- und Mannschaftsplatzierungen der Kinder bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft.

Anerkennung für das Ehrenamt

„Sport ist Ehrenamt und ohne dieses wäre unsere Gesellschaft ärmer“, erklärte Wild. Er ehrte Claude Brunner, Ilse Baumgartner und Jürgen Rost vom Turn- und Sportverein Adelhausen (TuS) für ihr ehrenamtliches Wirken. Bea Bieber konnte offenbar nicht zur Ehrung kommen. „Sie ist eine sehr aktive und bekannte Person im Schweizer Rheinfelden und war jahrelang mein Pendant bei der Zusammenarbeit im Sport, wie etwa dem grenzüberschreitenden Rheinschwimmen“, so Wild. Etwas wehmütig war die Ehrung für Martin Müller vom Turnverein Rheinfelden (TVR), der 30 Jahre Judotrainer war und 20 Jahre der Judoabteilung vorstand, die zum Jahreswechsel wegen Trainermangels geschlossen wurde. TVR-Vorsitzende Ina Heidemann dankte Müller für seinen Einsatz.

Sportliche Geste

Die ebenfalls nominierte Elena Brugger (TuS Adelhausen) hatte ihre Nominierung abgelehnt. „Ich war schon viermal Sportlerin des Jahres“, erklärte sie gegenüber der Zeitung. „Ich dachte, es ist Zeit für etwas Abwechslung, dass auch andere Sportler zum Zug kommen.“

