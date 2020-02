von Horatio Gollin

Philipp Brotz ist Lehrer am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG). Nach dem Studium in Berlin war ihm Rheinfelden als Wohnort zu beschaulich, er zog nach Freiburg. Am GBG bringt er sich vor allem im Fach Deutsch stark ein. Und auch privat hat es ihm das Schreiben angetan. Mit dem Roman „Termitenkönigin“ hat er sein zweites Buch veröffentlicht.

Das Buch handelt von Paul und Lena. Eine Liebesgeschichte, die aber alles andere als einfach ist, denn Paul ist schüchtern und Lena halbseitig behindert. Gerade erst zu einander gefunden, tritt der nächste Schicksalsschlag ein und Lena erkrankt an Krebs. Schwere Lektüre, würde man meinen, aber Brotz gelingt es, die Geschichte mit Humor zu erzählen. „Aus der Unfähigkeit der männlichen Hauptfigur, mit den körperlichen Defiziten der weiblichen Hauptfigur umzugehen, entsteht jede Menge Komik“, meint Brotz.

Einige Parallelen zum Leben

Ein paar Parallelen zu seinem Leben finden sich in dem Buch. Die Geschichte spielt in Berlin und die beiden Protagonisten versuchen sich als Schriftsteller. Paul stammt aus dem Schwabenland. Paul und Lena reisen in einem Kapitel zu seinen Eltern. „Meine eigentliche Muttersprache ist Schwäbisch“, sagt Brotz. „Da wird es ein bisschen komödiantisch, da Lena die schwäbelnde Mutter nicht versteht.“ Darüber hinaus hat Brotz aber keine persönlichen Erfahrungen in die Geschichte gewoben.

Der 37-Jährige wurde in Calw geboren. In Berlin studierte er Germanistik und Romanistik. Brotz ist nicht nur Lehrer, sondern auch Schriftsteller, der schon einige Kurzgeschichten und einen Roman veröffentlicht hat. Für seine Texte hat er einige Preise gewonnen. „Ich habe immer gelesen und geschrieben. Schon als Schüler war ich immer der mit den längsten Aufsätzen“, erzählt er. Die Buchpremiere für seinen zweiten Roman Termitenkönigin war Ende Februar in Bad Krotzingen, und Brotz hält auch Lesungen in der Region.

Buchvorstellung Am Donnerstag, 2. April, stellt Philipp Brotz seinen neuen Roman Termitenkönigin in der Buchhandlung Merkel in Rheinfelden vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr und endet mit einem Apéro und der Möglichkeit zum Gespräch. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 8 Euro.

Seit 2011 ist Brotz Lehrer am Georg-Büchner-Gymnasium. Als er die Stelle antrat, wollte er nicht in die Kleinstadt Rheinfelden ziehen, zu sehr war er noch vom pulsierenden Leben in Berlin gefesselt. „Ich wollte nicht in Berlin in den Schuldienst und aus Baden-Württemberg war ich schon länger weg. Da habe ich nicht so genau nachgedacht, wohin es mich verschlägt“, erzählt Brotz. Das Referendariat machte er ab 2009 in Nürtingen.

Als er nach dem Referendariat die Stelle am GBG bekam, überlegte er genauer, wohin er ziehen wollte. „Ich hab es mir nicht zugetraut, nach Rheinfelden zu ziehen. Aus der Not heraus bin ich nach Freiburg gezogen. Das kannte ich auch nicht, ich bin nur dahin, weil es größer ist.“ Er zog in den Stadtteil Waldsee, wo er heute noch lebt. „Mittlerweile bin ich wie die große Masse dort ein Fanboy geworden. Es war ein Zufall, jetzt ist es Leidenschaft“, sagt Philipp Brotz über Freiburg.

Am GBG ist er seit ein paar Jahren Vorsitzender der Fachschaft Deutsch und seine Begeisterung für Sprache und Literatur hat sich auf die Schule positiv ausgewirkt. Vor drei Jahren hat er den Lyrik-Wettbewerb in der fünften Klassenstufe eingeführt, für den die Schüler Gedichte schreiben, die zunächst in der eigenen Klasse vorgestellt werden. Die Mitschüler stimmen über die Texte ab und das beste geht an die Lehrerjury. In der siebten Klasse führte er einen Buchstabierwettbewerb ein sowie für die Klassenstufen fünf und sechs eine Literatursoftware, die zu allen gängigen Kinder- und Jugendbüchern Quizfragen bietet. Ihr Lesematerial wählen die Kinder selbst aus und bekommen Punkte für die Beantwortung der Fragen. Am Ende bekommen die Besten wieder Preise.

SMV reformiert

Von 2012 bis 2019 war Brotz Vertrauenslehrer und hat den Reformprozess der Schülermitverantwortung (SMV) mitgestaltet. „Die SMV war ein bisschen verkrustet und wurde durch den Reformprozess wieder zum Leben erweckt“, meint er. Mit neuer Organisationsstruktur ist die SMV wieder aktiver im Schulleben geworden. „Mir war es wichtig, diesen Reformprozess abzuschließen.“ Brotz hat sich nicht erneut zur Wahl als Vertrauenslehrer gestellt, da er neue Ämter übernommen hat und nun Vera-Beauftragter ist, der sich um die baden-württembergischen Vergleichsarbeiten in der achten Klasse in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch kümmert.

Verheiratet ist Philipp Brotz übrigens nicht. „Das ist dann wieder wie der Klischee-Schriftsteller, der allein in seinem Kämmerlein hockt“, scherzt er.